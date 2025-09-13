El Ayuntamiento reclama la implantación de la mamografía y de servicios cercanos

Alberto Echaluce Orozco Eibar Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37 | Actualizado 20:56h. Comenta Compartir

El alcalde Jon Iraola insiste en que la detección precoz del cáncer de mama debe estar al alcance de todas las eibarresas sin necesidad de desplazamientos, del mismo modo que ya se ha conseguido con las pruebas de densitometría ósea.

Newsletter

Tras haberse dado un paso importante en materia de atención sanitaria con la puesta en marcha de las pruebas de densitometría en el Hospital de Eibar, el Ayuntamiento considera que aún queda camino por recorrer. La siguiente meta está clara: implantar un servicio de mamografías en la misma ciudad de Eibar.

La propuesta no es menor. La mamografía constituye hoy en día la herramienta más eficaz para la detección precoz del cáncer de mama, una enfermedad que afecta de manera directa a miles de mujeres cada año. Disponer de este servicio en Eibar supondría un cambio sustancial en la prevención, facilitando un acceso más rápido y cómodo a una prueba que, en la mayoría de los casos, se realiza de manera periódica como parte de los programas de cribado.

Actualmente, las mujeres de Eibar y de la comarca de Debabarrena deben desplazarse a centros de referencia situados en otras localidades, como San Sebastián. Estos traslados, además de resultar molestos, alargan las listas de espera y dificultan el acceso a pruebas que requieren rapidez y regularidad. Para muchas familias, especialmente las de mujeres de mayor edad o con problemas de movilidad, la situación representa un obstáculo añadido que reduce la eficacia de los programas de prevención.

En palabras del alcalde Iraola, recogidas en sus últimas intervenciones, «la cercanía en la atención sanitaria es una pieza clave del bienestar de la ciudadanía. Con la densitometría hemos dado un paso decisivo, pero no podemos conformarnos. El cáncer de mama es una realidad que exige detección precoz, y disponer de un servicio de mamografía en Eibar sería un avance incuestionable en la calidad asistencial de la comarca».

La incorporación de la mamografía, además, permitiría optimizar recursos. Evitaría saturar los servicios de los grandes hospitales guipuzcoanos y abriría la puerta a organizar un circuito sanitario más equilibrado, con pruebas diagnósticas repartidas en la red de hospitales comarcales. Se trata, según Iraola, de una apuesta coherente con la estrategia de Osakidetza de acercar los servicios a los barrios y ciudades medias, reduciendo desigualdades y mejorando la equidad territorial.

Aunque el departamento de Salud del Gobierno Vasco aún no contempla la implantación de este servicio en Eibar, el Ayuntamiento ya ha anunciado que presentará la solicitud formal y seguirá insistiendo en esta línea. Se trata, subraya el Consistorio, de una necesidad sanitaria de gran relevancia para la ciudadanía.

La apuesta no es nueva. En los últimos años, asociaciones de pacientes y colectivos de mujeres han demandado una mejora en la accesibilidad a las mamografías, conscientes de que cada minuto cuenta cuando se trata de detectar a tiempo una posible lesión. Desde esta perspectiva, la reivindicación eibarresa cuenta con un amplio respaldo social.

Densitometría, una realidad

El interés por la mamografía llega precedido por un éxito reciente: la puesta en marcha del servicio de densitometría en el Hospital de Eibar, que comenzará a funcionar en este mes de septiembre. Se trata de una demanda histórica que por fin ha sido atendida por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, tras la insistencia del Ayuntamiento de Eibar. El propio consejero de Salud, Alberto Martínez Ruiz, confirmó en febrero al alcalde Iraola la llegada de este servicio, que ya es una realidad.

La densitometría es una prueba diagnósticada clave para evaluar la densidad mineral ósea y detectar enfermedades como la osteoporosis, que afectan de manera especial a personas mayores y, en particular, a mujeres. El procedimiento, rápido e indoloro, se realiza con equipos especializados que miden la fortaleza de los huesos mediante bajas dosis de radiación.

Hasta ahora, los pacientes de Debabarrena que necesitaban esta prueba —alrededor de 1.000 cada año, según datos aportados por el propio alcalde— debían desplazarse al hospital de Gros, en Donostia. Esta situación suponía una incomodidad evidente y alargaba las listas de espera. La llegada del servicio a Eibar no solo evitará estos traslados, sino que también mejorará la eficiencia asistencial en toda la comarca.

Para el alcalde Iraola, la incorporación de la densitometría es «un avance fundamental que mejora la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Evita desplazamientos, reduce listas de espera y nos acerca un servicio esencial para la prevención de enfermedades óseas». La puesta en marcha del servicio es también fruto de un trabajo institucional constante que data de las gestiones realizadas por el alcalde anterior, Miguel De los Toyos. En diciembre, el Ayuntamiento remitió una carta a las autoridades sanitarias.