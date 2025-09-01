El Ayuntamiento activa las ayudas a las familias por las compras escolares

Alberto Echaluce Orozco Eibar Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05 | Actualizado 20:24h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Eibar ha puesto en marcha una nueva edición de los programas de apoyo económico 'Umeak Eskolara' y 'Dirulaguntzak Ikasleei', iniciativas consolidadas que buscan aliviar la carga económica del inicio de curso y, al mismo tiempo, fortalecer el tejido comercial de la ciudad.

Cada persona beneficiaria podrá recibir hasta 60,10 euros, destinados a la compra de ropa, calzado, material escolar (excepto libros de texto), gafas, lentillas o equipamiento deportivo, siempre en comercios locales de Eibar. Las ayudas están abiertas tanto a niñas y niños en edad escolar como a estudiantes de enseñanzas regladas, formación ocupacional o educación de personas adultas.

El alcalde, Jon Iraola, subraya el carácter social de la iniciativa. «El regreso de este programa es una muestra clara de nuestro compromiso con las familias de Eibar y con el pequeño comercio local, que es un pilar esencial en la vida de nuestros barrios. 'Umeak Eskolara' y 'Dirulaguntzak Ikasleei' no son solo ayudas económicas, sino herramientas de cohesión social». Por su parte, la concejala de Desarrollo Económico, Vanesa Hortas, destacó el doble beneficio que generan estas medidas: «Conseguimos un doble impacto: aliviamos el esfuerzo económico de las familias en septiembre y al mismo tiempo fomentamos el consumo en nuestros establecimientos de proximidad. Es una manera concreta y efectiva de apoyar a nuestra comunidad». El consistorio adelantó que en los próximos días se publicará la información detallada sobre requisitos, plazos y puntos de tramitación a través de sus canales oficiales. Con esta nueva edición, Eibar refuerza un modelo de apoyo que combina el impulso al consumo local con la protección de las familias en un momento clave del calendario escolar. En los últimos años, el Ayuntamiento ha concedido una media de 219.000 euros para Umeak Eskolara y 79.000 euros para Dirulaguntzak Ikasleei. Las repercusiones sobre el sector comercial son evidentes puesto que inyectan liquidez inmediata en el comercio de proximidad, ya que obligan a gastar las ayudas en establecimientos de Eibar. Junto a ello, se concentran en un momento del año crítico, la 'vuelta al cole', cuando el gasto familiar es elevado en ropa, calzado y material. Al canalizar las compras hacia comercios locales, las familias pueden descubrir nuevas tiendas y servicios. Esto puede derivar en una mayor fidelidad a medio plazo, especialmente si el trato o los productos cumplen expectativas frente a grandes superficies o compras online.

