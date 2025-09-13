Arranca la Semana Europea de la Movilidad con un taller de reparación de bicicletas

Eibar celebrará un año más la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que se desarrollará desde el lunes, día 15, al día 22, bajo ... el lema 'Movilidad para todas las personas'. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie, garantizando que sean accesibles, seguros y asequibles para todos.

El lunes, la furgoneta-taller de MUGI estará en Untzaga para realizar puestas a punto y sortear dos bicicletas y recargas de transporte. El programa concluirá el día 22 con el Día sin Coches, en el que el servicio Udalbus será gratuito. El acto central será el mercado de bicicletas y objetos de movilidad sostenible de segunda mano, que se celebrará el sábado 20 en la plaza Untzaga de 10.00 a 14.00 horas. Desde su primera edición en 2018, este mercado reúne cada año más de un centenar de artículos, de los que se vende alrededor del 50%. La inscripción es gratuita y obligatoria en merkabi.eus/eibar o por teléfono. Durante la mañana también se ofrecerá un taller de reparación de bicicletas a cargo del Eibar Klub Deportiboa. Por la tarde, en Untzaga (o en Errebal en caso de lluvia), se organizará un circuito infantil de educación vial y una gincana para niños de 5 a 12 años. Estas actividades forman parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que el Ayuntamiento de Eibar está elaborando, así como del Plan de Acción para el Clima y Energía.