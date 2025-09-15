Andretxea presenta una programación feminista y diversa para el otoño en Eibar

El Ayuntamiento, a través de Andretxea, ha presentado en una rueda de prensa según las palabras de Elena Ibáñez, presidenta del área Igualdad «una ... amplia y diversa programación cultural y formativa de cara a los próximos meses, que abordará temáticas tan relevantes como la autodefensa, literatura, la medicina herbaria, la propiocepción y el empoderamiento de las mujeres, todo ello desde una perspectiva crítica y feminista».

El primero de los talleres comenzará el día 4 de octubre. Será 'Mujeres Improvisando', en el que «a través de la improvisación, la persona se autodescubrirá». Tendrá lugar en el albergue de Arrate con horarios de 10.30 a 14.30 y de 15.30 a 19.30.

El segundo de los talleres, 'Fortalecimiento del suelo pélvico': 'Empoderando nuestros cuerpos', dará comienzo el día 8 de octubre, impartiéndose éste los días 8, 15, 22 y 29 de octubre, 5, 12, 19 y 26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre, miércoles de 10.30 a 12.00 en Andretxea. Los días 14, 21 y 28 de noviembre, y 5, 12 y 19 de diciembre, viernes de 17.00 a 19.00 se impartirá en Andretxea el taller de 'Diafreo: liberando tensiones musculares e integrando nuestras vivencias'.

El taller de 'Autodefensa Feminista', por su parte, dirigido a mujeres mayores de 16 años, será impartido en Andretxea los días 18 y 20 de noviembre, martes y jueves de 17.00 a 19.00. También habrá una formación relacionada con la expresión corporal y la concienciación de la misma con el taller de 'Movimiento Expresivo: Inteligencia corporal, emociones y empoderamiento'. Se trata de una formación que tiene como objetivo identificar los límites que las mujeres se ponen a su cuerpo y mente y trabajar para combatirlos. Se desarrollará los días 7, 14, 21 y 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre martes de 17.00 a 19.00 en Andretxea.

Para finalizar con las formaciones, Andretxea ofrecerá un curso básico para conocer y empezar a utilizar las plantas medicinales de nuestro entorno. Este curso se impartirá los días 6, 13, 20 y 27 de octubre, lunes, de 17.30 a 19.30 horas.

Por otro lado, Andretxea cuenta con el espacio dedicado a la lectura llamado Biblioteca Maistrak: Espacio de lectura feminista. Esta biblioteca está especializada en temas de género y feminismos que ofrece servicios de consulta, asesoramiento especializado y préstamo de libros. Además, cuenta también con un espacio para el estudio y trabajo individual o grupal.

Dentro de la programación prevista para el empoderamiento de las mujeres, se ofrece un espacio para trabajar el empoderamiento de lo personal a lo colectivo, en clave de proceso grupal para atender y trabajar diversas necesidades. En este sentido, se ofrecerá 'Empalabramiento', clases de castellano con perspectiva empoderante. En estas clases se busca que las mujeres compartan un espacio de libertad y reflexión para hablar desde su condición de mujer. Las sesiones serán los martes, jueves y viernes en Andretxea de 10.00 a 12.00 horas. También se trabajarán los vínculos afectivos para la promoción del 'Buentrato' con dos sesiones mensuales los jueves de 17.00 a 19.00.

Para finalizar con las sesiones de epoderamiento, se contará con 'Aprendiendo a Querernos' un espacio en el que las destinatarias serán las mujeres que quieran salir de la violencia machista. Para más información sobre esta dinámica: indarkeria@eibar.eus 943 70 84 40.

La prematrícula se realizará cumplimentando un formulario online disponible en las páginas web municipal y de Andretxea. También se podrá rellenar presencialmente en Andretxea. Se requiere un mínimo de 8 personas para completar el curso o actividad.

Elena Ibáñez, concejala de Igualdad, destaca que «en definitiva continuaremos trabajando con ahínco en favor de la igualdad y los buenos tratos. Tenemos que seguir avanzando en este camino, entendiendo que la igualdad no puede pararse a pesar de que el ritmo es más lento del que nos gustaría. Por otro lado, quiero animar a la ciudadanía a que participe en las diferentes actividades ya que la programación cuenta con un rico y variado contenido», dijo Ibañez.