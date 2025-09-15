Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La edil del PNV, Elena Ibañez, junto al alcalde Jon Iraola. ECHALUCE

Eibar

Andretxea presenta una programación feminista y diversa para el otoño en Eibar

El Consistorio impulsa talleres, charlas, presentaciones y espacios de empoderamiento dirigidos a mujeres y a la ciudadanía en general

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14

El Ayuntamiento, a través de Andretxea, ha presentado en una rueda de prensa según las palabras de Elena Ibáñez, presidenta del área Igualdad «una ... amplia y diversa programación cultural y formativa de cara a los próximos meses, que abordará temáticas tan relevantes como la autodefensa, literatura, la medicina herbaria, la propiocepción y el empoderamiento de las mujeres, todo ello desde una perspectiva crítica y feminista».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

