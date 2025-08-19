'Pepita Arriola' cumple 102 años

Martes, 19 de agosto 2025, 20:58 Comenta Compartir

Ayer cumplió 102 años una debarra muy querida por todos, Josefa Beristain Elustondo 'Pepita Arriola', y como no podía ser menos, recibió la visita de la alcaldesa, Alazne Txurruka, y la concejala Ainhoa Urbieta que, en nombre de sus vecinos, le felicitaron y le hicieron entrega de un bonito ramo de flores. Zorionak bihotz bihotzez!