Deba acogerá una exposición centrada en la violencia política y la vulneración de los derechos humanos

El próximo 10 de noviembre se conmemora el Día de la Memoria, una jornada dedicada a recordar a todas las víctimas de la violencia y el terrorismo de motivación política. En esta fecha se reconoce y homenajea a las personas que han sufrido vulneraciones de Derechos Humanos, con el objetivo de mantener viva la memoria de lo vivido y evitar que caiga en el olvido.

En este contexto, la Comisión de Convivencia de Deba, en activo desde 2017, ha organizado diversas iniciativas para los próximos meses, con la intención de dar a conocer y visibilizar una realidad que, en muchas ocasiones, ha quedado en la sombra.

Con el acuerdo de todos los partidos con representación municipal, el Ayuntamiento aprobó en el pleno de octubreuna declaración institucional que reconoce a todas las víctimas en el contexto de la violencia política y el terrorismo.

Claustro de Santa María

Además, este domingo 9 de noviembre se inaugurará en el claustro de Santa María una exposición que recuerda las vulneraciones de derechos humanos causadas por la violencia política. Titulada 'Cinco décadas de terrorismo y violencia', la muestra ha sido elaborada por el Foro Ciudadano de Lasarte-Oria y tiene como objetivo acercar a la ciudadanía los hechos vividos en aquellos tiempos. El acto de inauguración será a las 12.00 del mediodía. La exposición podrá visitarse del 10 al 24 de noviembre, en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.30 a 19.30 horas. La entrada será libre.