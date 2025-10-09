Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Ayuntamiento ha adquirido el cine Zubelzu por más de un millón de euros. J. Leon

El Ayuntamiento de Deba comprará el cine Zubelzu para convertirlo en el nuevo equipamiento cultural del municipio

El Gobierno Vasco, mediante los Fondos ZAP, subvenciona el 96,5% del precio de compra, que asciende a 1,1 millones, por lo que el Ayuntamiento deberá abonar tan solo el 3,5%

Jabi Leon

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:21

El Ayuntamiento de Deba ha conseguido sacar adelante uno de los proyectos más ambiciosos de esta legislatura: el compromiso de la compra del cine Zubelzu con el objetivo de transformarlo en el nuevo equipamiento cultural para el municipio. Esta adquisición marcará un hito en el desarrollo de la infraestructura cultural de la localidad, una demanda histórica tanto de las y los agentes culturales como de la ciudadanía.

Para ello, el Ayuntamiento de Deba ha logrado asegurar una subvención de 1.062.000 euros del Gobierno Vasco a través de los Fondos ZAP para la compra del cine Zubelzu, lo que representa el 96,5% del coste total de la adquisición. Este logro es el resultado del trabajo del gobierno local, que, a pesar de que en un principio Deba no contaba con fondos ZAP asignados, el equipo de gobierno ha conseguido asegurar los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto tan esperado. De esta manera, el Ayuntamiento solo tendrá que asumir 38.000 euros, más los gastos de gestión, que representan tan solo el 3,5% del coste total de compra, que asciende a 1.100.000 euros.

«Este es uno de los proyectos más importantes de esta legislatura. Gracias al esfuerzo realizado, Deba podrá contar con un espacio cultural de referencia para todas y todos los debarras. La obtención de los fondos ZAP supone una oportunidad histórica para el municipio, permitiéndonos avanzar significativamente en la creación de infraestructuras culturales para la ciudadanía», ha afirmado la alcaldesa Alazne Txurruka.

El cine Zubelzu, actualmente en desuso, se convertirá en un equipamiento cultural de gran envergadura, que podrá albergar todo tipo de actividades artísticas, culturales y/o comunitarias. Esta compra responderá a una necesidad de largo plazo que lleva tiempo siendo demandada por la comunidad y por los sectores culturales locales. «Esta próxima adquisición responde a la voluntad de este equipo de gobierno de fortalecer la oferta cultural y satisfacer las expectativas de la ciudadanía», ha añadido la alcaldesa.

Con esta adquisición, Deba dará un paso histórico en el desarrollo de infraestructuras culturales que la ciudadanía y las y los agentes locales llevan años demandando

La compraventa de este edificio pasará por el Pleno Municipal del 30 de octubre, donde la decisión será sometida a votación para su aprobación definitiva.

Con esta compra, Deba no solo consigue una infraestructura cultural de primer nivel, sino que también da un fuerte impulso al sector cultural del municipio a través de una inversión eficiente, aprovechando los fondos públicos de forma óptima.

Este logro refleja el compromiso del gobierno local con el desarrollo y el bienestar de la comunidad, optimizando los recursos disponibles y garantizando que Deba siga avanzando hacia el futuro.

