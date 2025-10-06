Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gran ambiente en la comida vecinal que puso el broche a las fiestas el domingo. Limia

Txotx! de fin de fiestas en Etxeberri

La lluvia y la bajada de temperaturas no invitaban a grandes celebraciones, pero los vecinos del barrio pusieron su propio clima festivo con parrillada y kupela de sidra incluidas

Cristina Limia

Cristina Limia

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:21

Comenta

La lluvia y la bajada de temperaturas no invitaban a grandes celebraciones este fin de semana, pero los vecinos de Etxeberri pusieron su propio clima festivo. Actividades infantiles, un campeonato de mus con 40 parejas participantes, corte de jamón, una merienda-cena de cuadrillas, disco-fiesta, toca, deportes rurales con UZ Herri Kirol Elkartea... ambientaron el barrio de sábado a domingo. El mal tiempo hizo mella en la participación de algunas actividades, sobre todo el sábado. Pero domingo y pese a contar con la misma meteorología, las fiestas pegaron una remontada. La comida vecinal con parrillada y kupela de sidra ayudó a levantar el ambiente, dando lugar a un bonito encuentro entre los habitantes de Etxeberri, quienes un día vivieron en el barrio y aquellos que mantienen un vínculo especial con el mismo.

Imagen de Galeria

Día de encuentro

Vecinos y vecinas de Etxeberri se reunieron en torno a la mesa en formidable ambiente. Limia
Imagen de Galeria

Distintas generaciones del barrio

Compartieron un animado fin festivo. Limia
Imagen de Galeria

Txotx

Una gran kupela de sidra hizo las delicias de los participantes en la comida. Limia
Imagen de Galeria

Txapela de campeones

Los ganadores del torneo de mus de Etxeberri, disputado el sábado por la tarde con 40 parejas participantes.

