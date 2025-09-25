Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dantzaris de Lurra en el reciente desfile de la Euskal Jaia de Urretxu. LIMIA

Zumarraga

Tras las fiestas, arranca un nuevo curso «lleno de ilusión» para Lurra

Quienes quieran formar parte del grupo de baile pueden acercarse este viernes, a partir de las 17.30 horas, al Lizeo

Cristina Limia

URRETXU.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

Pasadas las fiestas de Urretxu, Lurra se dispone a comenzar un nuevo curso «lleno de ilusión». El grupo de baile ha abierto el plazo de matriculación para este 2025-2026 a niños y niñas a partir de los cuatro años. «Pueden acercarse al Lizeo Garaialde este viernes, a partir de las 17.30 horas, allí, nuestros monitores les informarán sobre lo que ofrecemos y lo que somos en Lurra Dantza Taldea», indican.

También está abierta la entrada a los músicos que quieran ser parte del grupo. «Si tocas la trikitrixa, el pandero, el acordeón, el txistu... y te gusta el mundo del folclore ¡anímate!», invitan.

«¿Que ofrecemos? Trabajo y un excelente ambiente. Participamos en los Dantzari Txikis por toda Euskal Herria, celebramos el Carnaval rural, organizamos nuestro Dantzari Txiki Eguna, el Festival Internacional de Folclore, la feria de la cerveza... También hay cursillos para los adultos los lunes en el Lizeo y organizamos diferentes salidas a lugares hasta los que llevamos el nombre de Urretxu participando en diferentes festivales de folclore. Junto a ello, colaboramos y ayudamos a distintos colegios de la zona», explican.

«Recién cumplidos 60 años como grupo, mantenemos el afán por seguir indagando en nuestro pasado, seguimos investigando y, en este momento, tenemos varios temas entre manos», añaden. «Por todo ello, invitamos a niños y adultos a unirse a nuestro proyecto, a formar parte de la familia de Lurra, disfrutar del baile y del folclore», animan.

