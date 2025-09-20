Terapias gratuitas para dejar de fumar con la Asociación contra el Cáncer en su sede de Zumarraga

C.L. ZUMARRAGA. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32 Comenta Compartir

Este mes de septiembre darán comienzo las sesiones de ayuda para dejar de fumar de la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa en Urola Garaia-Goierri, organizadas desde su área de prevención. «Esta terapia gratuita cuenta con una tasa de éxito del 60%», reseñan desde la asociación. Las sesiones serán conducidas por una psicóloga experta en tabaquismo. Existe la posibilidad de recibir la terapia de manera online o de forma presencial. «Debido a que la situación de cada persona es diferente, la asociación quiere ofrecer una atención directa y personalizada a cada paciente, bajo ese objetivo, se realizará una entrevista previa para valorar la mejor manera de dejar de fumar de cada uno. Esta terapia se ofrece tanto a pacientes con cáncer que quieran dejar este hábito, como a la población en general, y podrá realizarse tanto en grupo como de forma individual», explican.

Los talleres presenciales se desarrollarán en la sede que la asociación tiene en Iparragirre Hiribidea, número 1, de Zumarraga.

En la web https://www. contraelcancer.es/es/tabakoari-agur se pueden consultar los horarios y especificaciones de esta terapia. Las plazas para formar parte de la misma son limitadas. Los interesados pueden llamar al número de teléfono 943457722, enviar un correo electrónico a gipuzkoa@contraelcancer.es o inscribirse a través del enlace de la página web antes mencionada.