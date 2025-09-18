Solicitudes para estancias temporales en residencias en el puente y Navidad

ZumarragaSolicitudes para estancias temporales en residencias en el puente y Navidad
C. L.
ZUMARRAGA.
Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento informan que el plazo para realizar las solicitudes de estancias temporales en residencias para el puente de diciembre y navidades permanece abierto hasta el 24 de octubre. Las familias que deseen obtener más información deben dirigirse a sus oficinas o llamar por teléfono al número 943 72 91 55.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.