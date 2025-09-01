Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La estirpe de Donardegi, flamante vencedora del concurso guipuzcoano. Integrantes de Oleta en las fiestas de Zumarraga, de las que fueron pregoneras junto a la sociedad Auzokoak. LIMIA

Zumarraga

La sociedad Oleta sacará una carroza inspirada en su 50º aniversario en la Euskal Jaia de Urretxu

El próximo sábado acogerá a más de 200 personas en una bonita jornada de celebración en Agiña

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05

Hay muchas maneras de celebrar un aniversario y en la sociedad Oleta de Agiña se han liado la manta a la cabeza para que ... el suyo se convierta en una gran fiesta, pero sobre todo, en un homenaje a las personas que han formado parte de su historia. El próximo sábado será el día grande de las celebraciones, con un total de 230 asistentes confirmados en la comida popular, a la que rodearán múltiples actos. Por si plantar un árbol, estrenar un documental sobre la sociedad y llevar a Agiña a destacados bertsolaris y aizkolaris dentro de dicha jornada no fuera suficiente, los componentes de Oleta se ha embarcado en la confección de una carroza para participar en el desfile de la Euskal Jaia del 21 de septiembre en Urretxu. «Nos sentimos muy agradecidos y orgullosos de la respuesta que estamos recibiendo de la gente ante nuestro aniversario», señalan desde Oleta. Bajo el aliento de esa magnífica acogida, el trabajo que implica la organización de tantos actos sigue siendo grande, pero más llevadero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  10. 10

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La sociedad Oleta sacará una carroza inspirada en su 50º aniversario en la Euskal Jaia de Urretxu

La sociedad Oleta sacará una carroza inspirada en su 50º aniversario en la Euskal Jaia de Urretxu