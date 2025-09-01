La sociedad Oleta sacará una carroza inspirada en su 50º aniversario en la Euskal Jaia de Urretxu

La estirpe de Donardegi, flamante vencedora del concurso guipuzcoano. Integrantes de Oleta en las fiestas de Zumarraga, de las que fueron pregoneras junto a la sociedad Auzokoak.

Cristina Limia Zumarraga Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05 | Actualizado 20:21h. Comenta Compartir

Hay muchas maneras de celebrar un aniversario y en la sociedad Oleta de Agiña se han liado la manta a la cabeza para que ... el suyo se convierta en una gran fiesta, pero sobre todo, en un homenaje a las personas que han formado parte de su historia. El próximo sábado será el día grande de las celebraciones, con un total de 230 asistentes confirmados en la comida popular, a la que rodearán múltiples actos. Por si plantar un árbol, estrenar un documental sobre la sociedad y llevar a Agiña a destacados bertsolaris y aizkolaris dentro de dicha jornada no fuera suficiente, los componentes de Oleta se ha embarcado en la confección de una carroza para participar en el desfile de la Euskal Jaia del 21 de septiembre en Urretxu. «Nos sentimos muy agradecidos y orgullosos de la respuesta que estamos recibiendo de la gente ante nuestro aniversario», señalan desde Oleta. Bajo el aliento de esa magnífica acogida, el trabajo que implica la organización de tantos actos sigue siendo grande, pero más llevadero.

Recuerdan el programa preparado para la fiesta del próximo sábado en Agiña y animan a vecinos y vecinas a acercarse a disfrutar de la misma. Aunque la inscripción a la comida ya se encuentre cerrada, habrá otras muchas actividades de las que poder ser partícipe. Ese día habrá servicio de autobús gratuito, que hará cinco viajes a Agiña con el correspondiente servicio de vuelta. El autobús saldrá de Elizkale a las 10.30, a las 12.00, a las 14.00, a las 17.30 y a las 19.30. El último autobús de regreso saldrá a las 23.00 de Agiña. La fiesta comenzará a las 11.00 con la plantación del árbol Agiña, que forma parte del escudo de Gipuzkoa y es protagonista de múltiples historias en el barrio. Esta plantación se hará en homenaje a todos los socios, socias y vecinos de Agiña, especialmente a los que faltan. Le seguirán una sesión de bertsos con Sebastian Lizaso y Andoni Egaña a las 12.00, una exhibición de los aizkolaris Larrañaga y Otaño, un poteo con las trikitilaris Miren y Agur y una comida popular a las 14.30. Por la tarde tendrán lugar la presentación de un documental sobre la historia de la sociedad a las 18.00, en la iglesia, y el concierto del grupo Oilar Beltzak a partir de las 19.00. También han sacado camisetas, con un logo diseñado por Mariñe Arbeo, vecina de Agiña. «Tenemos que dar las gracias a los ayuntamientos de Zumarraga y Azkoitia y a todos los comercios, empresas y particulares que han colaborado para hacer posible esta celebración», trasladan desde Oleta.

