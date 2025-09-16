Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumarraga

Presentación de los equipos de fútbol sala, voleibol, baloncesto, fútbol y balonmano

C. L.

zumarraga.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28

La plaza Euskadi de Zumarraga acogerá el próximo 26 de septiembre, viernes, a las 18.15 horas, la presentación conjunta de comienzo de temporada de los equipos de baloncesto, voleibol y fútbol sala del club Goierri, de balonmano del Urola EK y de fútbol del Urola KE. La intención es que el nuevo club de cricket 'Zumarraga Sharks' también participe, aunque su asistencia está todavía por confirmar. «Esta iniciativa se enmarca dentro de los proyectos comunes que se vienen desarrollando entre los distintos clubes desde hace un tiempo, como por ejemplo, la movilidad compartida mediante autobuses», explican. En el caso de la presentación del día 26, el acto comenzó a realizarse en los años previos a la pandemia, durante la cual se interrumpió, habiendo sido retomado el año pasado. Gracias a la buena acogida y al buen trabajo de las directivas y los cuerpos técnicos, este 2025 se ha decidido celebrarla un año más», explican. «Está previsto que la cita reúna alrededor de 800 deportistas desfilando ante el público de casa, animamos a acercarse a la plaza, donde se podrá comprobar de primera mano el gran trabajo que realizan numerosas personas voluntarias en la formación deportiva de las nuevas generaciones de ambos municipios», señalan.

En caso mal tiempo, el evento se trasladará al frontón Beloki de Zumarraga.

