Los octogenarios tienen una cita el día 25 en Zumarraga

C. L. zumarraga. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10

El Ayuntamiento de Zumarraga anima a las personas mayores de 80 años a participar en la comida de octogenarios que celebrará el próximo 25 de septiembre, a partir de las 14.00 horas, bajo los arcos de la plaza Euskadi.

«La iniciativa está teniendo una gran acogida, tras el envío de invitaciones a los zumarragarras de esta franja de edad realizado el pasado mes de abril se han inscrito un total de 170 personas. Con el objetivo de facilitar la asistencia al mayor número de personas posible, hemos habilitado un segundo periodo de inscripción, que permanece abierto desde el 1 hasta el 18 de septiembre, para apuntarse es preciso acudir a la tercera planta de Gure Txoko de 11.00 a 12.30», informan desde los Servicios Sociales del consistorio.

«Animamos a las personas octogenarias que todavía no se hayan inscrito a aprovechar esta nueva oportunidad para participar en un evento concebido para poner en valor la experiencia, la memoria y el papel fundamental que desempeñan las personas mayores en la vida del municipio en una jornada de encuentro y celebración», reseñan.