Nueva cita para los donantes de sangre de Urretxu y Zumarraga La unidad del banco de sangre recalará el martes por la tarde en Zelai Arizti

Cristina Limia Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:34

La unidad móvil del banco de sangre de Gipuzkoa volverá a recalar el martes, 30 de septiembre, en la casa de cultura Zelai Arizti, de 16.30 a 20.15 horas, para proceder a las extracciones del mes de septiembre. Como en ocasiones anteriores, las personas que deseen donar sangre deberán concertar su cita previamente, bien llamando al número de teléfono 943007885, bien a través de la página web www.gotatanta.eus.

El grupo informa que tendrá a la venta sus décimos de lotería de Navidad con el número 80560.