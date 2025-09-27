Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nueva cita para los donantes de sangre de Urretxu y Zumarraga

La unidad del banco de sangre recalará el martes por la tarde en Zelai Arizti

Cristina Limia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:34

La unidad móvil del banco de sangre de Gipuzkoa volverá a recalar el martes, 30 de septiembre, en la casa de cultura Zelai Arizti, de 16.30 a 20.15 horas, para proceder a las extracciones del mes de septiembre. Como en ocasiones anteriores, las personas que deseen donar sangre deberán concertar su cita previamente, bien llamando al número de teléfono 943007885, bien a través de la página web www.gotatanta.eus.

El grupo informa que tendrá a la venta sus décimos de lotería de Navidad con el número 80560.

