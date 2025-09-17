Merche Aristegui, nueva centenaria de Zumarraga

C. L. ZUMARRAGA. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Merche Aristegui Alcelay cumplió el martes 100 años rodeada de sus seres queridos. Nacida en Zumarraga en 1925, es conocida por muchos por haber trabajado durante años en una tienda de cocinas situada en la calle Iparragirre de Urretxu. «A lo largo de toda su vida ha sido una mujer muy activa, su marido, Antonio Alejo, procedente de Valladolid, trabajaba en Renfe, mientras que ella era empleada de la citada tienda, no tuvieron hijos, pero ha mantenido un estrecho vínculo con sus sobrinos y familiares cercanos», cuentan sus allegados. Precisamente una de sus sobrinas le hizo llegar un ramo de flores y una litografía personalizada de la Antigua, símbolo de arraigo e identidad de la localidad, en nombre del Ayuntamiento y de todos los y las zumarragarras, a modo de sencillo y afectuoso homenaje. Zorionak!