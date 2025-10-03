'Maspalomas' este fin de semana en Zelai Arizti y el miércoles con Aitor Arregi

C.L. ZUMARRAGA. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

La película 'Maspalomas' dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por la que José Ramón Soroiz acaba de recibir la Concha de Plata a la mejor interpretación será proyectada en el cine Zelai Arizti este sábado, domingo y lunes a las 19.30 y a las 22.00 y el miércoles a las 19.30, en este último caso con Aitor Arregi como invitado, con el que se desarrollará una tertulia.