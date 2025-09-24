«Estamos a favor de rehabilitar la estación, pero hay cosas que no vemos claras»

C. L. zumarraga. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:54 Comenta Compartir

«Estamos a favor de rehabilitar la estación y por eso hemos apoyado el cambio de créditos. Pero hay muchas cosas que no vemos muy claras sobre el proyecto», indicó Aritz Elgarresta desde EH Bildu.

«En primer lugar, recibimos toda la documentación del proyecto hace una semana, el martes. Se nos envió después de la correspondiente comisión en vez de antes. Aunque el alcalde asumió el retraso, el resultado es que hemos tenido solamente una semana para estudiarlo», expuso.

«Al inicio de la memoria se cita que 'el programa y los usos del edificio han sido determinados mediante un proceso de participación ciudadana, donde se han definido los usos comunitarios de la antigua estación de tren del Urola'. Nos parece que, un cuestionario ciudadano que se puso en marcha en julio difícilmente puede definir los contenidos de un proyecto que se nos ha presentado en septiembre. Es más, la fecha de los planos del proyecto es del 2 de julio, donde ya figuran los usos determinados», señaló. «Los procesos participativos, además, tienen una fase de devolución pública de los resultados, que no se ha dado y tampoco figura en el proyecto, se cita un anexo sobre ello que después no está incluido», citó.

«Por otro lado, la Casa de las Mujeres es competencia de la Mancomunidad y, que sepamos, de momento no se prevé su cambio de ubicación o la ampliación de sus servicios. Estando el PNV en la presidencia, igual vosotros sabéis más que nosotros», planteó. «Hay, a su vez, un acta de la Mancomunidad del año 2022 donde se mencionan, por parte de las técnicas, dudas sobre la idoneidad de situar físicamente en el mismo edificio la Casa de las Mujeres y el punto de encuentro familiar, y se indica que debe realizarse un informe para analizar su compatibilidad. ¿Existe ese informe? Nosotros no lo conocemos», puso sobre la mesa.

«Por otra parte, se recoge que el edificio albergará las oficinas municipales de Lanbide, no sabemos si habláis del 'Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo' que se anunció en prensa en diciembre de 2023 indicando que las obras comenzarían en 2024 en la estación. Pero que nosotros sepamos, ese proyecto no viene», enunció.

«Todo esto va más allá de un proyecto de arquitectura, tiene impacto en las personas y no sabemos si se ha trabajado con la suficiente profundidad», trasladó Aritz Elgarresta.

«Parece que cuando las cosas no se hacen como vosotros creéis están mal hechas y niego la mayor», replicó el alcalde. «Aunque la presidencia de la Mancomunidad sea del PNV, el Gobierno de la Mancomunidad somos todos», añadió. «Yo diría que el acta que mencionáis casi se enmendó en la propia Ejecutiva de la Mancomunidad, cuando se trató el tema hubo quien dijo que podía ser un estudio de parte, pero que no tenía la verdad absoluta. Además, el edificio de la estación no tiene por qué prestar los servicios íntegros de la Casa de las Mujeres, puede ser una conferencia, un taller... Va a ser un espacio versátil», indicó. «En el proceso participativo salieron diversas cuestiones, como una gastroteca, tenemos que volcarnos en ello?», cuestionó. «Con el 'Centro de Orientación' fuimos de la mano del Gobierno Vasco para descentralizarlo de Vitoria, querían hacer una sede en Gipuzkoa y otra en Bizkaia. El proyecto se cayó por decisiones en Vitoria. Hay una reformulación y lo acepto», hizo mención.

«Es recurrente que traigáis al Pleno estas cuestiones con una intencionalidad clara, pero por la vía de los hechos el proyecto está y la subvención viene. Si la pretensión era saber, lo podíais haber preguntado en la comisión», instó el alcalde. «Difícilmente podemos preguntar en la comisión si hemos recibido la documentación del proyecto en un momento posterior a la comisión», contestó Aritz Elgarresta.