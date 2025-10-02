Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumarraga

Exhibición de aizkolaris con UZ Herri Kirol Elkartea en fiestas de Etxeberri

C.L.

zumarraga.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17

Comenta

Un año más, UZ Herri Kirol Elkartea amenizará el domingo al mediodía dentro de las fiestas de Etxeberri con una de sus vistosas demostraciones de deporte rural. En esta ocasión, la exhibición será de aizkora, con cuatro espadas de esta disciplina en la plaza festiva de Etxeberri: Jose Mari Esnaola, Eneko Saralegi, Eneko Esnaola y Aratz Esnaola. El festival dará comienzo a las 13.00 horas y a las 13.30 se repartirán boletos entre el público para un sorteo especial que se realizará a su término. Cabe recordar que las fiestas arrancarán el sábado con talleres infantiles de 11.30 a 13.30, un campeonato de mus a las 16.00, camas elásticas de 16.30 a 20.30, corte de jamón a las 20.00, una merienda-cena de cuadrillas a las 20.30 y la actuación de un DJ a partir de las 23.30.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Exhibición de aizkolaris con UZ Herri Kirol Elkartea en fiestas de Etxeberri