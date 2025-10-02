Exhibición de aizkolaris con UZ Herri Kirol Elkartea en fiestas de Etxeberri

C.L. zumarraga. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Un año más, UZ Herri Kirol Elkartea amenizará el domingo al mediodía dentro de las fiestas de Etxeberri con una de sus vistosas demostraciones de deporte rural. En esta ocasión, la exhibición será de aizkora, con cuatro espadas de esta disciplina en la plaza festiva de Etxeberri: Jose Mari Esnaola, Eneko Saralegi, Eneko Esnaola y Aratz Esnaola. El festival dará comienzo a las 13.00 horas y a las 13.30 se repartirán boletos entre el público para un sorteo especial que se realizará a su término. Cabe recordar que las fiestas arrancarán el sábado con talleres infantiles de 11.30 a 13.30, un campeonato de mus a las 16.00, camas elásticas de 16.30 a 20.30, corte de jamón a las 20.00, una merienda-cena de cuadrillas a las 20.30 y la actuación de un DJ a partir de las 23.30.