Exhibición de aizkolaris con UZ Herri Kirol Elkartea en las fiestas de Etxeberri La cita será el domingo, a las 13.00 horas, con cuatro espadas de la disciplina

Durante la exhibición, la organización repartirá boletos entre el público para un sorteo especia.

Cristina Limia Jueves, 2 de octubre 2025, 15:05 Comenta Compartir

Un año más, UZ Herri Kirol Elkartea amenizará el domingo al mediodía dentro de las fiestas de Etxeberri con una de sus vistosas demostraciones de ... deporte rural. En esta ocasión, la exhibición será de aizkora, con cuatro espadas de esta disciplina en la plaza festiva de Etxeberri: Jose Mari Esnaola, Eneko Saralegi, Eneko Esnaola y Aratz Esnaola. El festival dará comienzo a las 13.00 horas y a las 13.30 horas se repartirán boletos entre el público para el sorteo especial que se realizará a su término. Cabe recordar que las fiestas arrancarán el sábado con talleres infantiles de 11.30 a 13.30, un campeonato de mus a las 16.00, camas elásticas de 16.30 a 20.30, corte de jamón a las 20.00, una merienda-cena de cuadrillas a partir de las 20.30 y la actuación de un DJ a partir de las 23.30.

El domigo habrá oportunidad de disfrutar del popular campeonato de toca del barrio a las 11.30 horas. Le seguirán la citada exhibición de herri kirolak a las 13.00, la actuación de trikitilaris a las 13.30, una comida popular también ambientada por trikitilaris a las 14.30 y otra nueva remesa de camas elásticas de 16.30 a 20.30. La inscripción al campeonato de mus, la merienda-cena de cuadrillas y la comida popular deberán realizarse en el bar Oleta.

