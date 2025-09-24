La estación del Urola volverá a tener actividad con diversos usos sociales y 1,4 millones de subvención

La antigua estación del Urola cobrará una nueva vida próximamente. El Pleno aprobó el martes el proyecto de rehabilitación tanto del entorno como del ... edificio, que el año que viene cumplirá cien años y se encuentra inhábil desde que el ferrocarril dejó de funcionar en 1986. Se recogen como nuevos usos de la emblemática estación: un punto de encuentro familiar en la planta baja, actividades de la Casa de las Mujeres en la primera planta y oficinas municipales de uso social en la planta bajo cubierta. El proyecto cuenta con una subvención de la Dirección de Regeneración de Barrios y Agenda Urbana del Gobierno Vasco de 1.400.000 euros, que el consistorio recibirá en dos anualidades de 700.000 euros. La llegada de la primera anualidad se incorporó al Presupuesto Municipal de este 2025 mediante una modificación de créditos de compromiso en el mismo Pleno del martes.

La modificación de créditos salió adelante por unanimidad, no así el proyecto de rehabilitación de la estación, que fue aprobado con los votos a favor del PSE y el PNV y la abstención de EH Bildu.

Proyecto de carácter social

El alcalde recordó que el Ayuntamiento se hizo con el inmueble en 2005 por un importe cercano a los 120.000 euros. «Nuestro objetivo ha sido siempre rehabilitarlo y dotarlo de contenido para la ciudadanía de Zumarraga. Durante mucho tiempo hemos buscado financiación externa que lo hiciera posible, hablamos de un proyecto de 1.761.000 euros, al que por fin haremos frente de la mano del Gobierno Vasco», valoró el alcalde. «Cabe citar también la participación del barrio expresando qué quería en este espacio, habiéndose tenido en cuenta algunas cuestiones para rematar el proyecto», citó.

«Estamos ante un proyecto de carácter social, objetivo prioritario de este equipo de Gobierno desde el principio. El punto de encuentro familiar ha sido el principal proyecto social para lograr la financiación oportuna. Era una importante reivindicación para nosotros, las familias de Zumarraga teníamos que ir al punto de encuentro familiar de la calle Prim. Estamos en contacto con el departamento de Justicia del Gobierno Vasco para que, una vez habilitado el edificio, podamos prestar este servicio, no solo a Zumarraga, sino al Alto Urola, Goierri, Alto Deba...», expuso.

«En la primera planta podremos habilitar un espacio polivalente de la Casa de las Mujeres. Precisamente, antes de su ubicación en las escuelas de Pagoeta, el mejor sitio que se determinó para ella en una comisión de Igualdad fue la estación del Urola, por su buena comunicación y servicios que la rodean, pero en aquel momento teníamos el handicap de la financiación. Ahora vamos a poder compartir este espacio para charlas, seminarios...», enumeró. «El edificio también albergará dependencias municipales, sobre todo vinculadas a los Servicios Sociales, y podrá dar cabida a reuniones vecinales, del comercio y la hostelería del barrio o para la organización de las fiestas de Etxeberri por ejemplo», mencionó. «El de hoy no es el primer paso, pero sí el definitivo para lanzar la licitación del proyecto y que pueda hacerse realidad, espero que para finales del verano que viene», enunció.