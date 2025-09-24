Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Edificio de la estación del Urola, que el próximo año cumplirá un siglo. LIMIA

Zumarraga

La estación del Urola volverá a tener actividad con diversos usos sociales y 1,4 millones de subvención

El proyecto del histórico edificio, inhábil desde 1986, contempla habilitar un punto de encuentro familiar, actividades de la Casa de las Mujeres y oficinas municipales

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

La antigua estación del Urola cobrará una nueva vida próximamente. El Pleno aprobó el martes el proyecto de rehabilitación tanto del entorno como del ... edificio, que el año que viene cumplirá cien años y se encuentra inhábil desde que el ferrocarril dejó de funcionar en 1986. Se recogen como nuevos usos de la emblemática estación: un punto de encuentro familiar en la planta baja, actividades de la Casa de las Mujeres en la primera planta y oficinas municipales de uso social en la planta bajo cubierta. El proyecto cuenta con una subvención de la Dirección de Regeneración de Barrios y Agenda Urbana del Gobierno Vasco de 1.400.000 euros, que el consistorio recibirá en dos anualidades de 700.000 euros. La llegada de la primera anualidad se incorporó al Presupuesto Municipal de este 2025 mediante una modificación de créditos de compromiso en el mismo Pleno del martes.

