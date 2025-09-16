La escuela de atletismo de Argixao inicia sus entrenamientos

C.L. zumarraga. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

La escuela de atletismo de Argixao emprendió ayer sus entrenamientos. Se realizarán los martes y jueves de 17.00 a 18.00 con las categorías benjamín (2016-2017), alevín (2014-2015) e infantil (2012-2013). Más i información llamando al teléfono 688 841 957 o escribiendo a atletasargixao@gmail.com