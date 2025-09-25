Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Encuentro con Azahara Domínguez, José Ignacio Asensio y Goizane Álvarez.

Zumarraga

Encuentro del PSE para abordar los proyectos de Zumarraga

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

El PSE-EE da cuenta de la reunión mantenida este jueves en su sede de Zumarraga entre el secretario general del partido en Gipuzkoa ... y diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, la vicesecretaria general y diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, y la diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes Goizane Álvarez, con la agrupación socialista de la localidad. «El principal objetivo de la reunión ha sido conocer de primera mano los proyectos estratégicos que se están desarrollando en el municipio, así como escuchar las principales demandas y necesidades de los zumarragarras, abordando de forma transversal, las cuestiones centrales del territorio, sobre todo, en las áreas que dirigen las y los socialistas», indicó José Ignacio Asensio.

