Encuentro del PSE para abordar los proyectos de Zumarraga

El PSE-EE da cuenta de la reunión mantenida este jueves en su sede de Zumarraga entre el secretario general del partido en Gipuzkoa ... y diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, la vicesecretaria general y diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, y la diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes Goizane Álvarez, con la agrupación socialista de la localidad. «El principal objetivo de la reunión ha sido conocer de primera mano los proyectos estratégicos que se están desarrollando en el municipio, así como escuchar las principales demandas y necesidades de los zumarragarras, abordando de forma transversal, las cuestiones centrales del territorio, sobre todo, en las áreas que dirigen las y los socialistas», indicó José Ignacio Asensio.

Entre las propuestas presentadas en la reunión por la agrupación socialista de Zumarraga, se encontró la conclusión del proyecto de bulevarización de la Avenida Euskal Herria, con el objetivo de garantizar una movilidad más funcional y adaptada a las necesidades reales del municipio. «Esta transformación urbana ayudará a cicatrizar una brecha física entre la parte alta y el centro del municipio», reseñaron. «También hemos planteado la necesidad de construir el bidegorri entre Zumarraga y Ezkio con el fin de enlazar el municipio con la comarca del Goierri con un modelo de movilidad más sostenible.

Por otro lado, «hemos trasladado la necesidad de actuar sobre instalaciones deportivas, como la renovación integral de la instalación eléctrica tanto del polideportivo, como del frontón, lo que permitiría ofrecer espacios más seguros, modernos y sostenibles para el uso de vecinos y vecinas. En el ámbito de zonas verdes, hemos propuesto la renovación y regeneración del parque Urtubi, de la zona de las huertas y el recorrido paisajístico», mencionaron desde la agrupación zumarragarra.

«La accesibilidad también ocupa un lugar central en las propuestas, con un plan de mejoras en diferentes puntos del municipio para facilitar la movilidad de todas las personas, especialmente, de quienes tienen dificultades de desplazamiento entre barrios a través de nuevos ascensores», señalaron. «También seguimos en la búsqueda de financiación para la redacción del proyecto de reorganización y urbanización de la zona de Adif, donde actualmente se ubican las playas del tren, con el fin de transformar este espacio estratégico en un área más integrada y funcional para Zumarraga», citaron. «Y por último y de gran importancia, esperamos que de la mano de la Diputación podamos, entre todos, continuar revitalizando el ámbito industrial de Arcelor, donde Metal 78 ya es una realidad», indicaron.