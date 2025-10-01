«Hacer un disco pop ha sido dar un gran salto para mí»

Puede parecer paradójico que el primer disco en solitario de Uxue Kerejeta lleve el nombre de 'Amaiera', pero como ella misma explica, precisamente son los ... finales de su vida con personas, lugares, experiencias... los que protagonizan las letras de sus canciones. De modo que no había título mejor para este proyecto tan personal.

El disco sale a la venta este viernes y muy pronto habrá oportunidad de escuchar a Uxue interpretando algunas de sus canciones en directo en Zumarraga y en Urretxu. El 11 de octubre, sin ir más lejos, actuará dentro de la fiesta de primer aniversario del bar Eire con Julen Izagirre al frente. El día 17 de este mismo mes, dará un concierto-presentación en el espacio 'Intujai' de Tolosa, y el 18, ofrecerá otro en Zumarraga en colaboración con la tienda de ropa Otxaran de la calle Soraluce. A finales de año, prevé realizar otro concierto para el público local, en este caso, junto a todos los músicos que la han acompañado en el disco, del que próximamente ofrecerá más detalles sobre la fecha y el lugar.

–'Amaiera' no era el título inicial para su disco...

–No... tenía pensado darle otro nombre, pero no me acababa de sentir del todo identificada con el mismo. Hasta que un día coloqué todas las letras de mis canciones encima de la mesa y me puse a pensar desde dónde había creado todo aquello. Entonces me di cuenta de que, inconscientemente, siempre que terminaba una etapa para mí en la vida escribía a ese final. Así que ahí lo tenía.

–Al escuchar 'Amaiera' por primera vez muchos se llevarán la sorpresa de encontrarse con un disco pop, en el que no hay rastro de la trikitixa y el pandero con los que el público lleva viéndola actuar durante todos estos años. ¿De dónde viene este cambio de estilo?

–Así es, seguramente nadie esperara que 'Amaiera' tenga un sonido pop. Hasta ahora, siempre me había movido en la música tradicional, pero este trabajo no tiene nada que ver y ciertamente, la trikitixa y el pandero no tienen ninguna presencia en el disco. Diferencio esos dos tipos de género en mi vida, el tradicional y el pop. La gente me ha preguntado por qué no hay triki en este trabajo y la verdad es que, en este momento, no sentía que tuviera que estar. Tal vez en otra ocasión, quien sabe.

–¿Cuántas canciones componen el disco?

–Nueve. En ellas he escrito al amor, pero no solamente al amor romantizado, sino al amor de los de casa, de los amigos... La canción 'Maitasun(h)ari' por ejemplo, la compuse cuando murió mi tío, hará un par de años, en aquel momento quise escribir sobre lo que mi tía le diría a mi tío sobre su amor.

–Aunque está muy acostumbrada a subirse a un escenario, ¿presentar un disco es asomarse a un precipicio nuevo?

–Totalmente. Anteriormente había grabado voces para algunos discos como el de 'Hiri Galduak', también había colaborado en varios proyectos con mi compañero de triki Andoni Oruesagasti. Pero este salto es completamente diferente. Mi disco es autoproducido, hay un esfuerzo personal y económico importante y al final, eres tú quien responde en todo.

–¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a publicarlo?

–No ha sido de un día para otro ni mucho menos. Más bien diría que se ha tratado de un proceso largo de casi dos años. Cuando empecé a escribir las canciones no tenía en mente sacar un disco con ellas, pero me fui dando cuenta de que, en aquel momento personal había plasmando en la música un material que podía convertirse en un disco. Ha sido grabado en los estudios Gaztain de Zestoa. Creo que cuando sacas tu primer disco es importante estar rodeado de gente que tenga la generosidad y la paciencia que todos necesitamos cuando estamos empezando, que nos de ideas, que nos anime a hacer pruebas... y las compañeras que he tenido en este proceso me han ayudado con ello.

–¿Cuántos músicos participan en el disco?

–El galdakaotarra Beñat Armentia a los teclados, la zumarragarra Itsaso Larrañaga a la guitarra, el profesor de la musika eskola Secundino Esnaola Pedro González al bajo y el zornotzarra Javi Castaño a la batería. Yo soy la voz y la guitarra acústica. Por otro lado, han colaborado de forma voluntaria la cantante Idoia Asurmendi en la canción 'Lore Beltz', Esan Ezin en la canción 'Igandeak' y Joseba Loinaz al teclado en la canción 'Gure artekoa'. Junto a todo ello, el zumarragarra Andoni Clavo es el autor de las fotos y el diseño del disco y estoy muy contenta con el resultado, ha entendido y ha captado muy bien lo que quería.

–¿Está nerviosa ante el estreno de mañana?

–Intento no tener demasiadas expectativas, más bien las mínimas. Estoy a gusto con el trabajo realizado y tengo ganas de conocer el feed-back de la gente, pero con tranquilidad y sin grandes perspectivas, el tiempo dirá.

–¿Dónde se pondrá a la venta?

–En las plataformas YouTube, Apple Music y Band Camp. También se podrá adquirir físicamente en los conciertos-presentación y quien quiera puede escribirme para que le haga el envío.

–¿Le gustaría añadir algo más?

–Me gustaría dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado en este proceso tan bonito. Sé que todo esto no sería lo mismo sin ellos.