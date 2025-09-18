Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los interesados en participar recibirán más información en la recepción de Ispilla o llamando al 943724961. LIMIA

Zumarraga

Días de puertas abiertas en los nuevos cursos del polideportivo Ispilla

Del 24 al 30 dará la oportunidad de participar en su actividades de forma gratuita a fin de que la ciudadanía se anime a probarlas

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12

Con el comienzo del curso 2025-2026, el polideportivo Ispilla de Zumarraga llevará a cabo unas jornadas de puertas abiertas del 24 al 30 ... de septiembre, bajo el objetivo de dar a conocer su oferta de cursos y actividades deportivas a toda la ciudadanía.

