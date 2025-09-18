Días de puertas abiertas en los nuevos cursos del polideportivo Ispilla

ZumarragaDías de puertas abiertas en los nuevos cursos del polideportivo Ispilla
Del 24 al 30 dará la oportunidad de participar en su actividades de forma gratuita a fin de que la ciudadanía se anime a probarlas
Zumarraga
Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12
Con el comienzo del curso 2025-2026, el polideportivo Ispilla de Zumarraga llevará a cabo unas jornadas de puertas abiertas del 24 al 30 ... de septiembre, bajo el objetivo de dar a conocer su oferta de cursos y actividades deportivas a toda la ciudadanía.
«Durante dicha semana, las personas interesadas tendrán la oportunidad de participar de manera gratuita en las diferentes actividades programadas para el presente curso en Ispilla, siempre que haya plazas disponibles en ellas», señalan desde las instalaciones. «La finalidad de esta apertura de puertas es fomentar el acceso al deporte, promover hábitos de vida saludables y mostrar la diversidad de propuestas que se ponen en marcha al inicio de la nueva temporada», enuncian. Dentro de ese programa de actividades se encuentran los habituales cursos de natación para todos los niveles y edades y la natación para personas embarazadas, hasta diferentes modalidades de artes marciales y una amplia variedad de cursos de estiramientos, ciclo indoor, entrenamiento funcional, totalfit, body balance, core streech, pilates... Las personas interesadas pueden obtener más información en la recepción del propio polideportivo o llamando al número de teléfono 943 72 49 61.
