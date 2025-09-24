La Corporación aprueba dar el nombre de Mitxel Badiola al campo de fútbol de Argixao

Cristina Limia Zumarraga Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53 | Actualizado 21:05h. Comenta Compartir

La Corporación Municipal de Zumarraga ha aprobado dar el nombre de Mitxel Badiola al campo de fútbol de Argixao, a tenor de la petición ... cursada por el club de fútbol Urola para tal efecto. El salón de plenos zumarragarra contó con una emotiva representación de familiares de Mitxel Badiola, directivos y componentes del Urola. Todos los grupos políticos votaron a favor de la propuesta, que fue tratada en el seno del club en su asamblea general ordinaria de julio como recuerdo y reconocimiento a Badiola, cuyo repentino fallecimiento, el 11 de mayo de 2024, a los 53 años de edad, causó una honda consternación en el Urola. Mitxel Badiola fue uno de los jugadores del equipo que ascendió a Tercera División, se convirtió en el máximo goleador de la historia del Urola, ejerció de entrenador y de coordinador del club y siempre mantuvo un estrecho vínculo con el mismo, pero sobre todo, el Urola pone el acento en que fue una persona clave para formar y guiar al club en su camino de transformación hasta la actualidad, de grandes valores humanos, humilde y trabajador. El Ayuntamiento era la instancia competente para el análisis y la aprobación de la propuesta, al tratarse de unas instalaciones municipales. El presidente del Urola, Felipe Elgarresta, dio las gracias a la Corporación por aceptar la petición realizada y extendió la invitación de participar en el acto que se hará en futuras fechas con motivo de la denominación.

