Los clubes deportivos de Urretxu y Zumarraga mostraron músculo en la plaza Euskadi Los equipos de balonmano del Urola EK, de fútbol del Urola KE, de baloncesto, voleibol y fútbol sala del club Goierri y el nuevo club de cricket 'Zumarraga Sharks' presentaron a sus plantillas

Cristina Limia Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:33

La plaza Euskadi de Zumarraga fue el viernes por la tarde el escenario de 'toda una gala' del deporte de Urretxu y Zumarraga, con la presentación conjunta de comienzo de temporada de los equipos de baloncesto, voleibol y fútbol sala del club Goierri, de balonmano del Urola EK, de fútbol del Urola KE y del nuevo club de cricket 'Zumarraga Sharks'. Un total de 800 deportistas desfilaron ante el público de casa, dando muestra de la buena salud del deporte local y del gran trabajo que realizan los clubes en la formación deportiva de las nuevas generaciones de ambos municipios. La presentación se enmarca dentro de los proyectos comunes que vienen desarrollando los clubes desde hace años.