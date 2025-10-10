'Bizikleta Festa' con la escuela de ciclismo del Goierri en la plaza de Zumarraga

La escuela de ciclismo del Goierri trae un fantástico plan para los niños y niñas nacidos entre 2012 y 2017 este domingo: una dinámica ... Bizikleta Festa, que se desarrollará de 11.00 a 12.30 horas, en la plaza de Zumarraga. Los niños podrán participar en la misma presentándose directamente en la plaza. Es conveniente que acudan con su propia bicicleta, no obstante, se pondrán algunas disponibles para los que no tengan. En todo caso, será obligatorio el uso del casco.

Los organizadores prepararán para los asistentes distintos ejercicios orientados a ganar habilidad con la bicicleta y pasar una agradable mañana de deporte y diversión.

Inscripción en la escuela

Por otro lado, la escuela de ciclismo recuerda que se encuentra abierto el plazo para apuntarse a la misma esta temporada y anima a urretxuarras y zumarragarras aficionados al ciclismo a formar parte de ella. Hay seis categorías: benjamín (nacidos y nacidas en 2016 y 2017), alevín (en 2014 y 2015), infantil (en 2012 y 2013), cadete (en 2010 y 2011), juvenil (en 2008 y 2009) y cicloturista (nacidos y nacidas en 2011 y años anteriores).

La inscripción puede realizarse enviando un correo electrónico a goierribizikletaeskola@gmail.com, enviando un mensaje de WhatsApp a los números de teléfono 639 455 392 o 620 175 904, dirigiéndose a la tienda Zatika (en el número 2 de la calle Bidezar de Zumarraga y en el barrio Etxeberri) o acudiendo a la tienda de Zerki (número 7 de la calle Ipeñarrieta de Urretxu).