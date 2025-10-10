Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumarraga

'Bizikleta Festa' con la escuela de ciclismo del Goierri en la plaza de Zumarraga

Cristina Limia

Zumarraga

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15

La escuela de ciclismo del Goierri trae un fantástico plan para los niños y niñas nacidos entre 2012 y 2017 este domingo: una dinámica ... Bizikleta Festa, que se desarrollará de 11.00 a 12.30 horas, en la plaza de Zumarraga. Los niños podrán participar en la misma presentándose directamente en la plaza. Es conveniente que acudan con su propia bicicleta, no obstante, se pondrán algunas disponibles para los que no tengan. En todo caso, será obligatorio el uso del casco.

diariovasco 'Bizikleta Festa' con la escuela de ciclismo del Goierri en la plaza de Zumarraga