Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde indica que el Ayuntamiento trabaja en las bases para sacar a licitación el servicio nuevamente. LIMIA

Zumarraga

EH Bildu denuncia «graves irregularidades» en la adjudicación del bar de Gure Txoko

Exige un nuevo proceso de contratación; el alcalde señala que dicho proceso ya está en marcha y que EH Bildu «utiliza esta estrategia para llegar a la Alcaldía»

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19

Comenta

EH Bildu ha denunciado «graves irregularidades» en la adjudicación del bar del Hogar del Jubilado Gure Txoko y «exige la regularización del contrato sin ... demora».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu denuncia «graves irregularidades» en la adjudicación del bar de Gure Txoko

EH Bildu denuncia «graves irregularidades» en la adjudicación del bar de Gure Txoko