EH Bildu denuncia «graves irregularidades» en la adjudicación del bar de Gure Txoko

EH Bildu ha denunciado «graves irregularidades» en la adjudicación del bar del Hogar del Jubilado Gure Txoko y «exige la regularización del contrato sin ... demora».

Newsletter

«El análisis exhaustivo de la documentación municipal realizado por nuestro grupo revela un largo historial de incidencias e irregularidades en la gestión de este servicio», señala en un comunicado. Menciona que el contrato inicial, adjudicado en el año 2000, fue ampliado en 2006, incluyendo la gestión del Centro Cívico El Salvador. A continuación, EH Bildu indica que en 2017, se adjudicaron ambos servicios mediante concurso público a una UTE, que comenzó gestionando Gure Txoko, previéndose gestionar El Salvador a partir de enero de 2020.

«Sin embargo, a comienzos de 2019, tras detectarse deficiencias graves en la prestación del servicio, confirmadas por informes municipales y quejas de los usuarios, la Junta de Gobierno Local procedió a finalizar dicho contrato por incumplimiento», reseña. «Tras esta resolución, la explotación fue adjudicada a la sociedad Barrenetxe Jo 1964, S.L, mediante lo que vinieron a detallar como contrato de emergencia, en un proceso que careció de expediente público y de los trámites legalmente exigidos. Esta situación irregular se ha prolongado durante más de 6 años sin la debida formalización contractual y todavía sigue en situación irregular», expone EH Bildu.

«La adjudicación se llevó a cabo por la vía de la emergencia para no dejar al colectivo de jubilados sin servicio», dice Serrano

«Por otra parte, el contrato del Centro Cívico se cedió a esta misma sociedad, Barrenetxe Jo 1964, S.L, por parte de la anterior adjudicataria. Recordemos que la gestión del mismo ya tenía nuevo adjudicatario y que la antigua solamente lo iba a gestionar hasta enero de 2020. Por tanto, esta cesión también nos genera serias dudas», sostiene.

Añade que «un análisis jurídico independiente consultado por EH Bildu alerta de que estas adjudicaciones directas, realizadas sin procedimiento administrativo ni publicidad, pueden ser consideradas nulas de pleno derecho conforme a la Ley de Contratos del Sector Público».

«Además, la utilización indebida de la vía de urgencia y la omisión de trámites esenciales agravan la invalidez de la actuación», señala.

«Expertos en contratación pública han confirmado a EH Bildu que esta forma de proceder podría derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales e incluso penales en la medida en que podría encajar en la figura de la prevaricación administrativa regulada en el artículo 404 del Código Penal, que castiga las resoluciones arbitrarias dictadas a sabiendas de su injusticia», indica. «En consecuencia, llevaremos a cabo todas las iniciativas políticas necesarias para esclarecer las responsabilidades derivadas. Consideramos imprescindible que el Ayuntamiento regularice con la mayor celeridad esta situación mediante un nuevo procedimiento de contratación ajustado a los principios de publicidad, concurrencia y legalidad. Exigimos al Ayuntamiento transparencia, imparcialidad en la contratación y criterios de calidad en la gestión de servicios públicos esenciales para la ciudadanía, especialmente en aquellos servicios públicos tan importantes para las personas mayores como son el Gure Txoko y El Salvador», concluye EH Bildu.

Respuesta del alcalde

Consultado sobre esta información, el alcalde, Mikel Serrano, ha indicado que «considera totalmente oportunista y una falta de respeto a la institución que EH Bildu utilice la repercusión mediática para verter estas declaraciones sin haber dicho nunca nada antes en los órganos del Ayuntamiento donde correctamente corresponde hacerlo», en referencia a las comisiones y el Pleno. «Por otro lado, estamos ante una práctica ya habitual de EH Bildu en su estrategia de crear atajos para llegar a la Alcaldía de Zumarraga», ha señalado. En cuanto a la adjudicación del servicio, ha indicado que «se ha hecho lo mejor que se ha podido para continuar prestándolo».

«En aquel momento se llevó a cabo por la vía de la emergencia con los avales correspondientes para no dejar al colectivo de jubilados sin servicio. Nos dimos un tiempo para seguir avanzando en ello y entre otros aspectos, tuvo lugar el Covid», ha mencionado. «Hicimos la adjudicación a Barrenetxe, vinculada con la anterior adjudicataria de la explotación del Centro Cívico El Salvador. De modo que Barrenetxe explota el Centro Cívico El Salvador y Gure Txoko», ha citado.

«Desde el Ayuntamiento estamos trabajando para sacar la licitación de este servicio nuevamente, antes de verano solicitamos a la persona encargada de prestarlo la documentación pertinente para realizar el estudio económico-financiero y analizar la viabilidad del negocio en cuanto a la relación del personal, esto último ya está presentado y estamos trabajando en las bases», ha afirmado Mikel Serrano.