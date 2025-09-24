El Ayuntamiento adjudica nuevamente el agua a Aquarbe tras un complejo y judicializado proceso

Tras un complejo y judicializado camino, el Pleno ha aprobado la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua potable de Zumarraga a Aquarbe, mercantil ... que venía prestándolo hasta la fecha, durante los últimos cuatro años mediante prórroga forzosa. La nueva adjudicación se realiza para cuatro años, por el precio de 385.629 euros de canon anual, 10.000 euros anuales para campañas de comunicación y sensibilización y 20.000 euros anuales de aportación al Fondo Social que se constituya al efecto.

La secretaria municipal dio cuenta del recorrido que ha tenido este proceso de adjudicación, remontándose al Pleno del 22 de febrero de 2023 en el que se adjudicó el servicio de agua a la UTE compuesta por Global Omnium Medio Ambiente S.L. y Vanagua S.L.U. La empresa Gestagua, que también se había presentado al concurso, interpuso un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma Vasca OARC, alegando que la UTE a la que se había adjudicado el contrato no cumplía con todos los requerimientos del pliego técnico. El OARC estimó el recurso de Gestagua, anulando la adjudicación y ordenando la repetición del proceso desde el punto previo a esa adjudicación, pero con la exclusión de la oferta de la UTE Global Omnium y Vanagua. El Pleno hizo efectivas las indicaciones del OARC. La UTE Global Omnium y Vanagua interpuso entonces un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la resolución del OARC. Dicho Tribunal desestimó el recurso de Global Omnium y Vanagua.

El 19 de mayo de 2025 volvió a reunirse la mesa de contratación. Se procedió a comprobar el cumplimiento de los requisitos por parte de Gestagua, cuya oferta había quedado en segundo lugar dentro de las puntuaciones. Finalmente, Gestagua también quedó excluida por no acreditar que está en posesión del certificado del Esquema Nacional de Seguridad en categoría media en los términos exigidos en el pliego. Gestagua no recurrió.

El pasado 4 de septiembre volvió a reunirse la mesa de contratación para proceder a la adjudicación, excluyendo las ofertas de la UTE de Global Omnium y Vanagua y de Gestagua y valorando las otras dos presentadas: la de Aquarbe, tercera en las puntuaciones, y la de la UTE compuesta por Aqualia y Ansareo, cuarta. De este modo, se acordaba proponer la adjudicación a Aquarbe.

Tenso debate

Esta adjudicación fue aprobada en el Pleno con los votos a favor del PSE y el PNV y en contra de EH Bildu, quedando nuevamente de manifiesto las posturas enfrentadas en este ámbito. «Entendiendo que la mesa de contratación se ha basado en criterios técnicos y jurídicos y ha contado con la participación y supervisión del Ayuntamiento, no podemos más que apoyar la decisión de dicha mesa y dar por bueno el proceso de adjudicación», señaló Josu Idigoras desde el PNV.

«Entendemos todo esto como la consecuencia de la mercantilización de un servicio básico como el agua, que trae el riesgo de convertirnos en el campo de batalla de grandes multinacionales y sus bufetes de abogados. Es de sobra conocido que nosotros estamos a favor de una gestión pública del agua. Se da en el resto de los pueblos de Gipuzkoa, siendo Zumarraga y Urretxu las dos únicas anomalías con la gestión privatizada», indicó desde EH Bildu Aritz Elgarresta.

«De cuatro empresas finalmente el servicio se ha adjudicado a la tercera en las valoraciones, no se si necesitábamos semejantes alforjas para este viaje», expuso. «Por otro lado, en 2022 las tasas del agua se aprobaron para 5 años, desde entonces, se han modificado dos veces y no sería sorprendente que Aquarbe viniera pidiendo otra subida de tasas o una bajada del canon que paga al Ayuntamiento», planteó.

«Por enésima vez, seguís hablando de una privatización del servicio y diciendo falacias, cuando sabéis que hay informes técnicos que dicen que la prestación del servicio del agua es pública porque es un servicio municipal, aunque se haga de manera indirecta. ¿Y por qué se hace de manera indirecta? Porque hay informes jurídicos y técnicos de intervención municipal, secretaría y TAG de Urbanismo que indican que es la mejor manera de poder prestar este servicio en Zumarraga», respondió el alcalde.

«Yo me quedo con lo positivo, con el óptimo servicio de agua que tenemos, de un rendimiento del 95%, con todo lo que Aquarbe ha aportado aquí y con la profesionalidad de todos sus trabajadores», reseñó Mikel Serrano.

La tensión escaló cuando el alcalde señaló a EH Bildu que los discursos dados habían estigmatizado a los trabajadores. «Lo sabéis porque os habéis reunido con ellos, llegando al punto de decir a un trabajador que se están enriqueciendo y que si ha comprado un coche es gracias a lo que les pagamos», indicó. Desde EH Bildu, Josu Aztiria respondió «que eso era mentira y que tuviera cuidado con lo que decía». Aritz Elgarresta añadió «que siempre habían dicho que si una cosa buena tiene Aquarbe son sus trabajadores» y «que las declaraciones del alcalde eran falacias».

«A mí amenazas no», contestó Mikel Serrano y volvió a reafirmarse en las declaraciones realizadas.