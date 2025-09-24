Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La tensión del debate escaló cuando el alcalde indicó que «se había estigmatizado a los trabajadores». LIMIA

Zumarraga

El Ayuntamiento adjudica nuevamente el agua a Aquarbe tras un complejo y judicializado proceso

Las posturas enfrentadas sobre la gestión de este servicio volvieron a ser manifiestas entre EH Bildu y el Gobierno Municipal

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

Tras un complejo y judicializado camino, el Pleno ha aprobado la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua potable de Zumarraga a Aquarbe, mercantil ... que venía prestándolo hasta la fecha, durante los últimos cuatro años mediante prórroga forzosa. La nueva adjudicación se realiza para cuatro años, por el precio de 385.629 euros de canon anual, 10.000 euros anuales para campañas de comunicación y sensibilización y 20.000 euros anuales de aportación al Fondo Social que se constituya al efecto.

