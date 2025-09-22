Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El 'Cuarteto Iberia', tercer invitado del ciclo musical en la Antigua. M.L.

Zumarraga

Sin 'asoleo', pero con gran nivel musical en la Antigua

El 'Cuarteto Iberia' ofreció un espléndido concierto, el penúltimo del ciclo de este año en la ermita

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

No hubo 'asoleo' debido a la lluviosa y nublada meteorología, pero sí un gran nivel musical en el tercer concierto del ciclo de la ... Antigua, celebrado el sábado por la tarde, con el 'Cuarteto Iberia' como invitado. El conjunto compuesto por Marta Peño y Luis Agustín Rodríguez al violín, Mario Oltra a la viola y Arnold Rodríguez al violonchelo actuó ante un público que, pese a no rebosar el templo como otras veces, fue testigo de un gran concierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sin 'asoleo', pero con gran nivel musical en la Antigua

Sin &#039;asoleo&#039;, pero con gran nivel musical en la Antigua