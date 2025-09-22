Sin 'asoleo', pero con gran nivel musical en la Antigua

ZumarragaSin 'asoleo', pero con gran nivel musical en la Antigua
El 'Cuarteto Iberia' ofreció un espléndido concierto, el penúltimo del ciclo de este año en la ermita
Zumarraga
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24
No hubo 'asoleo' debido a la lluviosa y nublada meteorología, pero sí un gran nivel musical en el tercer concierto del ciclo de la ... Antigua, celebrado el sábado por la tarde, con el 'Cuarteto Iberia' como invitado. El conjunto compuesto por Marta Peño y Luis Agustín Rodríguez al violín, Mario Oltra a la viola y Arnold Rodríguez al violonchelo actuó ante un público que, pese a no rebosar el templo como otras veces, fue testigo de un gran concierto.
El ciclo encarrila su recta final, quedando dos citas. El próximo 27 de septiembre actuará la soprano Elena Sancho acompañada al piano por Teodora Oprisor, a las 19.30 horas, con entrada gratuita y servicio gratuito de autobús, que saldrá de Elizkale a las 19.00 horas.
Por último y como es habitual, el ciclo se extenderá al caserío museo Igartubeiti de Ezkio-Itsaso. Será el 4 de octubre, a las 18.00 horas, con el grupo Sagel y su espectáculo 'Itsaso bat esku artean'. Habrá también servicio de autobús para acudir a esta actividad, que igualmente será gratuita. No obstante, es necesaria la inscripción previa, que puede realizarse escribiendo un correo electrónico a igartubeiti@gipuzkoa.eus, enviando un WhatsApp al 618 00 41 31 o llamando al número de teléfono 943 72 29 78.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.