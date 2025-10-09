Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sesión plenaria celebrada el miércoles con carácter extraordinario para aprobar los pliegos. Limia
Zumarraga

Se aprueba el expediente para la licitación de la obra de la antigua estación del Urola

Se prevé adjudicar entre noviembre y diciembre, con un plazo de ejecución que rondará el año y medio

Cristina Limia

Cristina Limia

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:46

El Pleno de Zumarraga aprobó ayer con los votos a favor de PSE-EE y PNV y la abstención de EH Bildu el expediente para ... la licitación de la obra de recuperación de la antigua estación del Urola.

Se aprueba el expediente para la licitación de la obra de la antigua estación del Urola