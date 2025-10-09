Se aprueba el expediente para la licitación de la obra de la antigua estación del Urola

El Pleno de Zumarraga aprobó ayer con los votos a favor de PSE-EE y PNV y la abstención de EH Bildu el expediente para ... la licitación de la obra de recuperación de la antigua estación del Urola.

El alcalde Mikel Serrano informó que, a continuación, se abrirá un plazo de 20 días para la presentación de las ofertas, con la previsión de poder adjudicar la obra entre los meses de noviembre y diciembre, con un plazo de ejecución que rondará el año y medio.

El regidor de Zumarraga citó que el año que viene se cumplirán cien años de la inauguración de dicha estación, aniversario para el cual, no obstante, no se llegará a finalizar la rehabilitación. Recordó en todo caso que el proyecto de recuperación de la antigua estación del Urola contempla para la misma usos de fines sociales y asciende a 1,7 millones, contando con una subvención de la Dirección de Regeneración de Barrios y Agenda Urbana del Gobierno Vasco de 1,4 millones, que el consistorio recibirá en dos anualidades de 700.000 euros.