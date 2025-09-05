Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urretxu

Txiribiri emprende el miércoles un nuevo curso de talla en madera

C. L.

urretxu.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30

Txiribiri ofrecerá un nuevo curso de talla en madera del 10 de septiembre al 26 de noviembre. Las clases serán los miércoles, con Fran Arzuaga, diversos horarios a elegir y una cuota de 50 euros. Las personas interesadas pueden acercarse a su local junto al Euskaltegi los próximos lunes y martes, de 16.30 a 18.30, o llamar al número de teléfono 606 339 834.

diariovasco Txiribiri emprende el miércoles un nuevo curso de talla en madera