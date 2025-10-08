«Vemos incomprensible la nula disposición del Gobierno Municipal a llegar a acuerdos», indica EH Bildu

Cristina Limia Legazpi Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:28 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

«Las razones dadas por el equipo de Gobierno para no aceptar nuestra aportación a las ordenanzas fiscales de 2026 y su nula disposición para ... llegar a acuerdos son incomprensibles, PNV y PSE han aprobado una propuesta tecnócrata, cuya única finalidad es la recaudación, sin responder a ningún otro objetivo político», señala EH Bildu sobre su voto en contra de las tasas e impuestos municipales para 2026, aprobados por el Gobierno Municipal en el último Pleno. «Creemos que la fiscalidad es un instrumento eficaz en el camino hacia la igualdad y la justicia social y aunque las normas forales determinen sus principales pilares, los ayuntamientos tienen capacidad de orientar, en su medida, los impuestos, tasas y precios públicos para influir en la redistribución de la riqueza. Es por ello que definir la política fiscal de un municipio requiere un debate de calado importante, pero el equipo de Gobierno ha mostrado que no tiene capacidad ni para la colaboración, ni para estar a la altura de ese debate», exponen desde EH Bildu. «Las bonificaciones permiten ayudar a personas y unidades convivenciales en situación de vulnerabilidad, de modo que, aquellos que menos tienen paguen menos. En esa dirección, desde nuestro grupo realizamos una propuesta a las ordenanzas fiscales de 2026: la puesta en marcha de un sistema progresivo de bonificaciones en los abonos y servicios del polideportivo para la universalización de los mismos. Se trataría de un modelo de bonificaciones en función de la capacidad económica de cada uno, que tendría un gran impacto en aquellos niveles de renta baja: receptores de la RGI, personas con pensiones bajas y mujeres», citan.

«Nuestra propuesta es viable y se aplica en muy diversas localidades. Nosotros concretamente planteamos una bonificación del 100% en el abono y cursos del polideportivo a personas con rentas inferiores a 18.670 euros. ¿Por qué 18.670 euros? Porque es la media de la renta de las mujeres en Legazpi. Junto a ello, proponemos una bonificación del 50% para personas con una renta inferior a 25.024 euros. Es una propuesta que tiene en cuenta el patrimonio», señalan. «Este sistema de bonificaciones casa con los objetivos políticos que queremos impulsar. Llevamos años solicitando la puesta en marcha de una iniciativa para desarrollar hábitos saludables. Afortunadamente, este año se ha puesto en funcionamiento el servicio de orientación deportiva para la ciudadanía de Legazpi, pero el uso del polideportivo sigue sin ser accesible para todo el mundo, en cambio, si cada cual pagara en base a su capacidad económica sí lo sería. Nosotros continuaremos trabajando para que toda la ciudadanía tenga acceso a los servicios. Mientras, el equipo de Gobierno sigue derivando a los legazpiarras a unos Servicios Sociales que hoy en día están saturados», concluye EH Bildu.

