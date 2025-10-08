Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi

«Vemos incomprensible la nula disposición del Gobierno Municipal a llegar a acuerdos», indica EH Bildu

La agrupación municipal votó en contra de las tasas e impuestos para 2026 aprobadas por PNV y PSE

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:28

«Las razones dadas por el equipo de Gobierno para no aceptar nuestra aportación a las ordenanzas fiscales de 2026 y su nula disposición para ... llegar a acuerdos son incomprensibles, PNV y PSE han aprobado una propuesta tecnócrata, cuya única finalidad es la recaudación, sin responder a ningún otro objetivo político», señala EH Bildu sobre su voto en contra de las tasas e impuestos municipales para 2026, aprobados por el Gobierno Municipal en el último Pleno. «Creemos que la fiscalidad es un instrumento eficaz en el camino hacia la igualdad y la justicia social y aunque las normas forales determinen sus principales pilares, los ayuntamientos tienen capacidad de orientar, en su medida, los impuestos, tasas y precios públicos para influir en la redistribución de la riqueza. Es por ello que definir la política fiscal de un municipio requiere un debate de calado importante, pero el equipo de Gobierno ha mostrado que no tiene capacidad ni para la colaboración, ni para estar a la altura de ese debate», exponen desde EH Bildu. «Las bonificaciones permiten ayudar a personas y unidades convivenciales en situación de vulnerabilidad, de modo que, aquellos que menos tienen paguen menos. En esa dirección, desde nuestro grupo realizamos una propuesta a las ordenanzas fiscales de 2026: la puesta en marcha de un sistema progresivo de bonificaciones en los abonos y servicios del polideportivo para la universalización de los mismos. Se trataría de un modelo de bonificaciones en función de la capacidad económica de cada uno, que tendría un gran impacto en aquellos niveles de renta baja: receptores de la RGI, personas con pensiones bajas y mujeres», citan.

