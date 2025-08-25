Teatro, música y espectáculos de octubre a diciembre en Latxartegi aretoa

El Servicio de Cultura ya tiene preparada la programación de teatro, música y espectáculos del último trimestre en Latxartegi Aretoa.

La primera cita organizada ... en este momento propone el espectáculo 'Aztia' el viernes, 3 de octubre de la mano de los grupos Don Inorrez y Metrokoadroka a partir de las 19.30 horas. La propuesta mezcla música, danza butoh y un monólogo teatra l en el quepredominarán el humor y las contagiosas melodías. Sus protagonistas son Ainhoa Alberdi, Karlos Arancegui, Oier Guillan e Imanol Ubeda.

El 17 de octubre, viernes, se podrá disfrutar de la obra de teatro 'Zorretan' con Hika teatroa. Según hana delantado «es un relato íntimo, bello y atrevido, que habla del amor y los cuidados de una manera tan descarada como fluida». La autora y la dirección corren a cargo de Agurtzane Intxaurraga. La traducción al euskera la ha realizado Agurtzane Intxaurraga, mientras que los intérpretes de la misma son Miren Gaztañaga, Iñake Irastorza, Jabi Barandiaran y la ayudante de dirección es Miren Gojenola Comenzará a las 19.30 horas.

El 28 de noviembre. se ha programado la obra 'Ai gure juaneteak' de Patxo Telleria. La cita es a las 19.30 horas. Canciones de Laboa desde la mirada de un animal humano actual. Es una visión escénica híbrida. Compuesta por palabras y música. Sobre el escenario un actor-músico y dos músicos-actores.

El 12 de diciembre, viernes, se llevará a cabo la III Gala de magia. Los participantes de este año serán Eneko Gutiérrez, Oier Jurado, Julen Magoa y Alaitz Oraa. La cita comenzará a partir de las 19.00 horas.

Desde el consistorio legazpiarra adelantan que «aunque todavía no está totalmente cerrado, del 18 de octubre al 23 de noviembre tendremos un Ciclo de Música Azaroan Musika, algunas de cuyas actuaciones también tendrán lugar en Latxartegi Aretoa. Habrá actuaciones musicales los días 18, 19, 25 de octubre y 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de noviembre».

También han anunciado que «la actuación de baile y música Euskorleans, suspendida por el tiempo el 4 de mayo, tendrá lugar el domingo 5 de octubre a las 18.30 horas, comenzando en la plaza Euskal Herria».

Las entradas para todas estas representaciones se pondrán a la venta en septiembre en el enlace on-line https://latxartegisarrera.sacatuentrada.es/