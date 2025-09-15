Roban la caja registradora en las txosnas de Santikutz Txikis
El autor o autores rajaron el toldo del espacio festivo para acceder y llevársela; los hechos se registraron en la noche del sábado al domingo
Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:24
Legazpi cerró el domingo unas magníficas fiestas de Santikutz Txiki, que tuvieron como único contrapunto negativo el robo sufrido en las txosnas durante la noche ... del sábado al domingo.
El autor o autores se llevaron la caja registradora del espacio festivo, este año gestionado por los colectivos Txo!esna y Lega Gazte Elkartea. Los ladrones accedieron rajando el toldo de la zona de la txosna donde se hallaba la citada caja registradora para proceder a su robo.
