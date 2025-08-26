A partir de octubre se van a reanudar los clubes de lectura infantiles en la biblioteca

La biblioteca municipal retomará la actividad de los clubes de lectura infantiles a partir de octubre. Se pretende crear un lugar de encuentro para ... niñas y niños en torno a la lectura, el libro y la literatura. Concretamente se quieren formar dos grupos para alumnas-os que el próximo curso 2025/2026, cursarán los niveles de 4º y 5º de educación primaria.

Una actividad extraescolar en la que los niños ayudados con un mediador en lectura y literatura, se centrarán en potenciar la pasión por los libros, la lectura, la cultura, el arte y las historias. Precisamente, su objetivo es mantener viva esa pasión y en los casos en los que esté desactivada, reactivarla. Jugando por los hilos de las letras y con la excusa de libros, poemas, cómics, trabalenguas y manualidades literarias, haremos cosquillas a la lectura (e indirectamente a la escritura, a la oralidad y a la literatura). Realizarán una serie de juegos para entender la lectura (y el libro en sí) como fuente de placer.

Un club de lectura infantil es una actividad de animación a la lectura que tiene como finalidad potenciar la imaginación y la creatividad, además de mejorar el léxico y las formas de expresión a través de dinámicas grupales. Con todo ello se produce una mayor socialización del niño y como consecuencia, una mejor comunicación con el entorno que le rodea.

Estas sesiones se basan en una bibliografía. La biblioteca se encargará de obtener estos libros para que los niños se lleven un libro a casa para leer. Todos los niños leerán el mismo libro y durante la sesión se les facilitará la presentación y lectura de dicho libro. Deberán traerlo leído para la sesión del mes siguiente (al menos en eso nos esforzaremos).

Además de estos libros para llevar a casa, se les presentarán otros muchos (y quizás algún artefacto más). Porque este espacio servirá también para conocer y degustar obras diferentes y variadas.

Las sesiones se desarrollarán entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Una sesión al mes. Estas son las fechas previstas (los lunes): octubre 6, noviembre 3, diciembre 1, enero 12, febrero 9 y marzo 16.

La duración de las sesiones será de 40 minutos y el primer grupo comenzará (LH4) a las 16.45 horas y finalizará a las 17.25 horas. El segundo grupo (LH5) comenzará a las 17.30 horas y finalizará a las 18.10 horas.

Las sesiones se llevarán a cabo a través de la mediación de Miriam Delgado. Se berán cumplir una normas para garantizar el buen funcionamiento de los grupos La participación en las sesiones del club es gratuita.

Ante dos ausencias no justificadas invitaremos abandonar el grupo de lectura para dar opciones a otros niños a participar. Se ruega puntualidad a la hora de llegada y de recogida de los niños. Los padres/tutores deberán facilitar a la biblioteca un número de teléfono de contacto para poder dar avisos.