Un grupo de chavales leen en una plaza pública.

Legazpi

A partir de octubre se van a reanudar los clubes de lectura infantiles en la biblioteca

Se quieren formar dos grupos para alumnos que el próximo curso 2025/2026, cursarán los niveles de 4º y 5º de educación primaria.

A. M.

Legazpi

Martes, 26 de agosto 2025, 20:17

La biblioteca municipal retomará la actividad de los clubes de lectura infantiles a partir de octubre. Se pretende crear un lugar de encuentro para ... niñas y niños en torno a la lectura, el libro y la literatura. Concretamente se quieren formar dos grupos para alumnas-os que el próximo curso 2025/2026, cursarán los niveles de 4º y 5º de educación primaria.

