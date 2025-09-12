Un nuevo servicio de fitness llega al polideportivo de Bikuña a partir del lunes. «Ampliamos nuestra oferta deportiva con la puesta en marcha de ... un programa pensado para mejorar la seguridad, la eficacia y la personalización de los entrenamientos de las y los usuarios del gimnasio, con un servicio de asistencia y corrección técnica gratuita en sala, orientado a resolver dudas y a guiar a las personas en la correcta ejecución de los ejercicios», anuncian desde el mismo. La atención será presencial, sin cita previa y se ofrecerá por orden de llegada, con una duración estimada de entre 5 y 15 minutos por persona.

A ello se suma el lanzamiento de dos modalidades de planes de entrenamientos personalizados. Uno de ellos será el 'Plan de entrenamiento básico' con un coste de 15 euros y diseñado para quienes se inicien o deseen mantener una rutina sencilla y segura de ejercicios. «Está basado principalmente en el uso de máquinas guiadas y poleas. Incluye la preparación de la rutina, de unos 15 a 30 minutos, y una explicación práctica de los ejercicios, de unos 60 minutos», detallan.

La segunda opción es un 'Plan de entrenamiento especializado o avanzado', con un coste de 30 euros, orientado a deportistas con objetivos más específicos o experiencia previa. «Este plan se adapta a las necesidades concretas de cada persona con programas individualizados. Incluye la preparación de la rutina, de unos 30 a 60 minutos, y la explicación práctica de los ejercicios de unos 60 a 90 minutos», detallan.

Las personas interesadas en recibir más información o apuntarse en los planes de entrenamiento personalizados pueden hacerlo en la recepción del propio polideportivo de Bikuña o llamando al número de teléfono 943 73 12 43.