Los usuarios que lo deseen recibirán orientación en sala, sin cita previa y por orden de llegada. UDALA

Legazpi

Un nuevo servicio de fitness llega al polideportivo de Bikuña

Se pondrá en marcha el lunes y ofrecerá asistencia y corrección técnica gratuita a los usuarios del gimnasio

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

Un nuevo servicio de fitness llega al polideportivo de Bikuña a partir del lunes. «Ampliamos nuestra oferta deportiva con la puesta en marcha de ... un programa pensado para mejorar la seguridad, la eficacia y la personalización de los entrenamientos de las y los usuarios del gimnasio, con un servicio de asistencia y corrección técnica gratuita en sala, orientado a resolver dudas y a guiar a las personas en la correcta ejecución de los ejercicios», anuncian desde el mismo. La atención será presencial, sin cita previa y se ofrecerá por orden de llegada, con una duración estimada de entre 5 y 15 minutos por persona.

