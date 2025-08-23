Nueva pantalla digital en el polideportivo para acercar la información a la ciudadanía

El Diario Vasco LEGAZPI. Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Legazpi ha instalado una pantalla digital en la entrada del polideportivo Bikuña dentro de su apuesta por la digitalización y el uso de nuevas tecnologías, uno de los ejes estratégicos de su Plan de Legislatura.

El objetivo de esta iniciativa, tal y como han destacado desde el Consitorio, «es ofrecer a la ciudadanía un canal moderno, accesible y dinámico para informarse sobre todo lo relacionado con el polideportivo».

La pantalla muestra contenidos de interés para los usuarios, entre ellos imágenes de las instalaciones y datos sobre NIK Patrika Digitala, la cartera digital del Gobierno Vasco; noticias destacadas relacionadas con el polideportivo y la actividad municipal; calendario anual con la programación y horarios de actividades deportivas; posibilidad de darse de alta y reservar instalaciones a través de internet; información actualizada sobre los parámetros del agua de las piscinas; planificación general del polideportivo y precios de los distintos servicios deportivos; canal directo con el Ayuntamiento para trasladar sugerencias, quejas o avisos y también un apartado para valorar los servicios e instalaciones utilizadas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca mejorar la comunicación con la ciudadanía, fomentar la participación y facilitar la relación con los servicios deportivos municipales.

Apertura del gimnasio

Por otro lado, el Ayuntamiento recuerda que retrasos en las obras han impedido cumplir con la fecha prevista para la apertura del nuevo gimnasio, pero que los trabajos ya han finalizado y en breve se procederá a instalar las máquinas, con el objetivo de abrirlo al público lo antes posible. Con la puesta en marcha del gimnasio, el mismo día de su apertura se recuerda que se ampliará el horario de acceso, permitiendo a los usuarios entrar desde las 6.00 hasta las 23.00. Este horario especial será únicamente para el gimnasio; el resto de los servicios del polideportivo mantendrán su horario habitual.