Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las diez noticias clave de la jornada
La pantalla está ubicada a la entrada del polideportivo Bikuña. UDALA

Legazpi

Nueva pantalla digital en el polideportivo para acercar la información a la ciudadanía

Ubicada en la entrada, se podrán consultar los horarios de los cursos, reservar las instalaciones y aportar sugerencias, entre otras opciones

El Diario Vasco

LEGAZPI.

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03

El Ayuntamiento de Legazpi ha instalado una pantalla digital en la entrada del polideportivo Bikuña dentro de su apuesta por la digitalización y el uso de nuevas tecnologías, uno de los ejes estratégicos de su Plan de Legislatura.

El objetivo de esta iniciativa, tal y como han destacado desde el Consitorio, «es ofrecer a la ciudadanía un canal moderno, accesible y dinámico para informarse sobre todo lo relacionado con el polideportivo».

La pantalla muestra contenidos de interés para los usuarios, entre ellos imágenes de las instalaciones y datos sobre NIK Patrika Digitala, la cartera digital del Gobierno Vasco; noticias destacadas relacionadas con el polideportivo y la actividad municipal; calendario anual con la programación y horarios de actividades deportivas; posibilidad de darse de alta y reservar instalaciones a través de internet; información actualizada sobre los parámetros del agua de las piscinas; planificación general del polideportivo y precios de los distintos servicios deportivos; canal directo con el Ayuntamiento para trasladar sugerencias, quejas o avisos y también un apartado para valorar los servicios e instalaciones utilizadas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca mejorar la comunicación con la ciudadanía, fomentar la participación y facilitar la relación con los servicios deportivos municipales.

Apertura del gimnasio

Por otro lado, el Ayuntamiento recuerda que retrasos en las obras han impedido cumplir con la fecha prevista para la apertura del nuevo gimnasio, pero que los trabajos ya han finalizado y en breve se procederá a instalar las máquinas, con el objetivo de abrirlo al público lo antes posible. Con la puesta en marcha del gimnasio, el mismo día de su apertura se recuerda que se ampliará el horario de acceso, permitiendo a los usuarios entrar desde las 6.00 hasta las 23.00. Este horario especial será únicamente para el gimnasio; el resto de los servicios del polideportivo mantendrán su horario habitual.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  4. 4 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  5. 5

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  6. 6

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  7. 7 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  10. 10 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nueva pantalla digital en el polideportivo para acercar la información a la ciudadanía

Nueva pantalla digital en el polideportivo para acercar la información a la ciudadanía