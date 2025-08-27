Legazpi presenta su nueva imagen corporativa este 11 se septiembre

El Ayuntamiento de Legazpi ya tiene nueva imagen corporativa. El fotógrafo y creativo Gorka Gómez ha resultado ganador del concurso convocado para renovar el logotipo ... e identidad visual del municipio.

El camino hasta esta elección no ha sido sencillo. En una primera fase, convocada en junio de 2024, se presentaron un total de 13 propuestas. El jurado se reunió el 18 de octubre para valorar los trabajos y, aunque inicialmente se seleccionaron varias opciones a fin de someterlas a votación popular, finalmente se decidió que el premio quedara desierto.

Para dar un nuevo impulso al proceso, el Ayuntamiento creó un grupo de trabajo encargado de elaborar un briefing más detallado que ayudara a las personas participantes a orientar sus propuestas hacia una imagen moderna y mejor adaptada a la localidad. El equipo lo formó el propio jurado compuesto por un representante de cada partido político con representación municipal, el alcalde y dos expertos locales en diseño gráfico. Tras varios meses de trabajo, ese documento fue remitido de nuevo a quienes habían concurrido en la primera convocatoria, organizando así un segundo concurso cerrado.

En esta nueva fase se presentaron 6 propuestas de las que el jurado eligió como ganadora por unanimidad la presentada por Gorka Gómez.

El alcalde de Legazpi, Eric Gálvez, presidió el jurado, que también contó con representantes de todos los grupos políticos municipales —Miryam Galilea (EAJ-PNV), Edurne González (EH Bildu), Óscar Valbuena (PSE-EE) y Alberto Bezunartea (Berdeak)—, además de dos expertos locales en diseño: David Guerreiro y Txakel Urarte.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Legazpi dispondrá de una nueva identidad visual que busca proyectar una imagen diferenciada, moderna y representativa tanto ante la ciudadanía como en su relación con otras instituciones, empresas y medios de comunicación.

Según el alcalde, Eric Gálvez, la nueva imagen de Legazpi «es más moderna, más clara y un reflejo de nuestra identidad» que «representa nuestros valores, cercanía, eficacia yorgullo». La imagen es resultado «de un proceso abierto y participativo impulsado por el Ayuntamiento». Gálvez destaca que el objetivo de esta iniciativa «es ofrecer a Legazpi la oportunidad de presentarse de manera diferencial en el contexto actual, ante administraciones, instituciones, medios de comunicación, empresas, en general, ante toda la sociedad». Además, ha querido dejar claro que «esta nueva imagen no sustituye al escudo oficial del Ayuntamiento. El escudo seguirá representando al municipio, mientras esta imagen se ha creado como un complemento».

El próximo jueves 11 de septiembre a las 19.00 horas, junto a la Azoka, se celebrará un acto de presentación de la nueva imagen del ayuntamiento de Legazpi. En él, su creador explicará de primera mano todos los pormenores del diseño. Toda la ciudadanía está invitada a participar en este encuentro, que también contará con alguna sorpresa para las personas asistentes.