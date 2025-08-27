Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes municipales y expertos locales en diseño en la presentación del nuevo diseño.

Legazpi

Legazpi presenta su nueva imagen corporativa este 11 se septiembre

Según el alcalde, Eric Gálvez, la nueva imagen de Legazpi «es más moderna, más clara y un reflejo de nuestra identidad»

A. Mariezkurrena

Legazpi

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:50

El Ayuntamiento de Legazpi ya tiene nueva imagen corporativa. El fotógrafo y creativo Gorka Gómez ha resultado ganador del concurso convocado para renovar el logotipo ... e identidad visual del municipio.

