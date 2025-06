Legazpi estrena guía y embajadores de bienvenida

Cristina Limia Legazpi Martes, 17 de junio 2025, 20:28 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

Legazpi estrena guía de bienvenida para los recién llegados a la localidad y no viene sola. Le acompañan unos 'embajadores' muy especiales, personas que ... en su día también recalaron en el pueblo procedentes de otros países de origen y que comprenden mejor que nadie a quienes llegan, motivo por el cual, se han prestado a actuar como figuras de apoyo para sus compatriotas durante sus primeros días en el municipio. «No solamente presentamos una guía, es una intención, una forma de mirar a quien llega y decirle que está en su casa, sabemos que empezar de nuevo no es fácil, un lugar distinto, una lengua nueva, rostros que no conocemos... La guía que hemos creado viene a ayudar, a acompañar y a estar cerca. Cuando alguien llega al pueblo no lo hace sin nada, trae consigo su historia, su manera de ver el mundo y sus ganas de formar parte de un lugar. Nosotros creemos en la comunidad y en que, al compartir desde el respeto y sumar desde la diferencia ganamos todos», indicó el alcalde, Eric Gálvez. Dio las gracias al personal municipal por su implicación en la realización de la guía, a la legazpiarra Libe Andueza por crear la fantástica portada de la misma y a la concejal Miryam Galilea, «que ha liderado el proyecto con convicción, sensibilidad y profundo amor por este pueblo», destacó.

Miryam Galilea explicó que la confección de la guía «en un principio era algo sencillo que se fue convirtiendo en un proyecto mayor, mucho más bonito y completo». Detalló que los contenidos de la misma se han elaborado junto a los técnicos del Ayuntamiento, atendiendo especialmente a las cuestiones que más solicitan las personas recién llegadas en la oficina de atención a la ciudadanía del consistorio. La guía está en seis idiomas, con una raíz común, el euskera. De modo que es bilingüe y está disponible en dicho idioma junto al castellano, el árabe, el urdu, el rumano y el inglés (en este último caso solamente en formato digital). Se entrega en formato papel a las personas en el momento que se empadronan en Legazpi. No obstante, toda la ciudadanía puede acceder a ella en la web del Ayuntamiento. «En Legazpi convivimos personas de 52 nacionalidades distintas, hay 49 asociaciones que dan mucha vida al pueblo y 8.471 habitantes», enumeró la concejal. «En este momento, hemos conseguido que trece personas sean las representantes de sus países como 'embajadoras' de los mismos, cuando alguien llegue al Ayuntamiento y se empadrone recibirá la guía y la tarjeta del 'embajador' de su país con su teléfono de contacto. Podrán reunirse con sus 'embajadores' en una oficina habilitada en el Centro Social. Su 'embajador' les enseñará el pueblo, los diferentes servicios y lugares de interés y responderá a las preguntas que pueda tener», explicó. «Como colofón, cada mes de enero, haremos un encuentro con todas las personas empadronadas el año anterior para darles una bienvenida oficial a Legazpi», anunció. Los tres embajadores son: de Cuba Sonia Horrego, de Honduras Jeovany Soliman, de Perú Cynthia Vera, de Colombia Karen Montes, del Shara Occidental Laila Bumorah, de Segenal Ousman Ndiaye, de Nicaragua Karen Salgado, de Costa Rica Carolina Lara, de la República Dominicana Elizabeth Cuello, de Argentina Alan Nicolás Díaz, de Venezuela Mariana Eguibar, de Pakistán Mohamad-Zaki Ahmad Bibi y de Marruecos Houda Arada. La voz de los embajadores «Uno sale de su tierra pero la tierra nunca sale de nosotros, es de donde venimos y la llevamos en nuestro corazón, pero también llevamos el lugar donde estamos y es un orgullo ser embajador de Honduras en Legazpi, tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento por esta bienvenida», trasladó Jeovany Soliman. «Esta oportunidad que nos da el Ayuntamiento es grande para nosotros, porque nos hace sentir que formamos parte de ustedes, extrañamos nuestra tierra, pero que nos traten como a uno más es muy importante para nosotros», indicó Cynthia Vera, embajadora de Perú. «Llevo cinco años en este país, pero nunca me había sentido tan bienvenida en un lugar como en Legazpi, mi hija en la escuela, yo en todas partes... nos sentimos como en casa. He tratado y seguiré tratando de transmitirlo a mis compatriotas, me encanta ayudar a los demás, porque a mi también me han ayudado mucho», transmitió emocionada la embajadora de Cuba, Sonia Horrego.

