Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Garitano, agradecido y emocionado en el reconocimiento institucional recibido el miércoles. TERE MADINABEITIA

Legazpi

Legazpi brindó un efusivo reconocimiento a su campeón del mundo de Kenpo Kai

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12

Logró proclamarse campeón del mundo de Kenpo Kai el 10 de agosto en Japón, pero probablemente, los aplausos más efusivos y especiales fueron los ... recibidos el miércoles en el salón de plenos de Legazpi para Unai Garitano Lauroba. El joven componente club Kenpo Kai-Bushido de Legazpi fue recibido con todos los honores en una sala capitular a rebosar de gente. Un aurresku de honor y las emotivas palabras de reconocimiento a su trabajo del alcalde Eric Gálvez y de su entrenador del club Kenpo Kai-Bushido de Legazpi Mikel Aranguren, enmarcaron un triunfo inolvidable para Garitano y el deporte legazpiarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Legazpi brindó un efusivo reconocimiento a su campeón del mundo de Kenpo Kai

Legazpi brindó un efusivo reconocimiento a su campeón del mundo de Kenpo Kai