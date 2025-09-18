Legazpi brindó un efusivo reconocimiento a su campeón del mundo de Kenpo Kai

LegazpiLegazpi brindó un efusivo reconocimiento a su campeón del mundo de Kenpo Kai
Legazpi
Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12
Logró proclamarse campeón del mundo de Kenpo Kai el 10 de agosto en Japón, pero probablemente, los aplausos más efusivos y especiales fueron los ... recibidos el miércoles en el salón de plenos de Legazpi para Unai Garitano Lauroba. El joven componente club Kenpo Kai-Bushido de Legazpi fue recibido con todos los honores en una sala capitular a rebosar de gente. Un aurresku de honor y las emotivas palabras de reconocimiento a su trabajo del alcalde Eric Gálvez y de su entrenador del club Kenpo Kai-Bushido de Legazpi Mikel Aranguren, enmarcaron un triunfo inolvidable para Garitano y el deporte legazpiarra.
