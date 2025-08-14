El Concurso de Pintura al aire libre Joxe Martin Etxeberria, el sábado 20 de septiembre

No hay restricciones en lo que respecta a la técnica a utilizar en el certamen.

A. URBIETA LEGAZPI. Jueves, 14 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

Arkatza Elkartea, con la ayuda del Ayuntamiento de Legazpi, ha convocado una nueva edición del Concurso de Pintura al Aire Libre Joxe Martin Etxeberria para el próximo 20 de septiembre. El certamen está abierto a todos quienes quieran participar y se repartirán cuatro premios: para los tres primeros clasificados y para el elegido por el público.

La técnica será libre y en cuanto al formato las obras no podrán tener más de un metro en su lado mayor. El único requisito en cuanto al tema es que tenga que ver con Legazpi.

Los soportes a utilizar para la realización de las obras habrán de ser sellados en el Ayuntamiento de Legazpi, de 9 a 10 de la mañana. Los soportes podrán presentarse preparados, pero en ningún caso serán admitidos bocetos, dibujos y otras señales sobre dichos soportes.

La presentación de los trabajos se hará en Euskal Herria plaza (frente al Ayuntamiento) de 13.30 a 14.00 horas sobre los caballetes aportados por cada participante. Junto con la obra, se entregará un sobre cerrado con los datos personales.

Un jurado cualificado determinará las mejores obras. Tanto el fallo como su composición se harán públicas el mismo día 20 a las 18.00 horas, momento en el que se procederá a la entrega de premios. Las decisiones del jurado serán inapelables, pudiendo quedar los premios desiertos.

Los trabajos presentados estarán expuestos sobre los caballetes en los que se han presentado en la plaza frente al Ayuntamiento hasta las 19.00 horas. El trabajo que gane el primer premio quedará en propiedad del Ayuntamiento.

En total se repartirán más de 1.000 euros en premios. El ganador recibirá 500 euros; el segundo 350 y el tercero recibirá 200 euros. Además, el premio popular contará con una dotación de 100 euros. Cada participante podrá recibir un único premio.

Las obras se retirarán de 19.30 a 20.00 horas en la misma plaza. En caso de no retirar las obras, la organización dispondrá de ellas como considere, sin que exista posibilidad alguna de reclamación por parte del participante.