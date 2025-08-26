Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Legazpi

Brinkolako San Agustin jaiak bihartik hasita eta igandera arte ospatuko dira

A. M.

Legazpi.

Asteartea, 26 abuztua 2025, 20:17

Bihar osteguna, abuztuak 28, abiatuko dira Brinkolako San Agustin jaiak, lau egunetan zehar ekintza ugari aurrera eramango direlarik. Aurtengoan ere, bertako auzo elkartearen eskutik etorriko dira prestatu duten ekitaldiz beteriko egitarauarekin.

Bihar San Agustin eguna izanik, eguerdiko 12:30ean Meza izango da eta ondoren, 14:00etan, Jubilatuen bazkaria iragarri dute.

Ostiralean berriz, abuztuak 29, arratsaldeko 20:30ean, txupinazoa txalapartariekin izango da jai giroari hasiera emateko. Ondoren, gaueko 21:00etan, kantu afaria Armuño elkartean antolatu dute. Gaueko 23:00etan-Rock kontzertuak izango dira Mallet, Abstemikkos eta The Kellers taldeekin. Hauen saioak amaitutakoa, amaitutakoan DJ Woolen arituko da txoznan.

Gogoratu, gaueko autobus zerbitzua izango dela goizaldeko 04:00etan Legazpira bueltatzeko batetik eta bestetik, gaueko tren zerbitzua 06:08ean Legazpira bueltatzeko.

Larunbatean, auzo elkartearen eskutik, eguerdiko 12:00etan, marrazki lehiaketari emango zaio hasiera. Ondoren, arratsaldeko 14:00etan, bazkari herrikoia izango da bertaratzen diren lagunentzat.

Arratsaldeko 17:30ean berriz, bolo eta toka txapelketak jokatuko dira. Gero, 18:00etatik aurrera, tortilla patata lehiaketa txistorra eta sagardoarekin.

Umeen gozamenerako berriz, arratsaldeko18:30etik aurrera puzgarriak eta buruhandiak aterako dira auzoan barna. Gauean, 22:30etik aurrera, ODIK eta ondoren Emaion taldearekin erromeria. Amaitutakoan musika txoznan goizaldera arte iragarrita dago.

Gaueko autobus zerbitzua antolatu dute 03:00etan Legazpira bueltatzeko. Gaueko tren zerbi-tzua berriz, Legazpira bueltatzeko 06:08ean izango da.

Igandean amaituko dira Brinkolako San Agustin jaiak. Ongi amaitzeko, goizeko 11:00etan, tistularien goiz deia izango da auzoan. Arratsaldeko 17:00etan, bolo eta toka txapelketen jarraipena eta 17:30ean, ume jolasak Sorgintxuloren eskutik.

Bukatzeko, 19:00etan, Rondalla Alaitasuna arituko da giroa alaitzen

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  5. 5 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  6. 6 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  9. 9 Los accesos al estadio de Anoeta, barra libre para los aficionados a la Real Sociedad: «No todo vale en el fútbol»
  10. 10 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Brinkolako San Agustin jaiak bihartik hasita eta igandera arte ospatuko dira