El bar-comedor del centro social reabre este martes sus puertas bajo la gestión de Aitor Imaz

Este martes, 26 de agosto, el bar-comedor del Centro Social reabrirá sus puertas según ha publicado el consistorio legazpiarra. A partir de ahora ... estará gestionado por Aitor Imaz, profesional hostelero de Hondarribia con una destacada trayectoria en el sector.

Imaz ha participado en diversos certámenes gastronómicos, logrando, entre otros reconocimientos, el primer premio en el último concurso de alubiada de Hondarribia en representación de la sociedad Klink. En este mismo ámbito ha impulsado jornadas gastronómicas con carácter solidario, consolidando su compromiso tanto con la cocina como con la comunidad.

El Centro Social constituye un espacio clave de encuentro y convivencia para las personas mayores y la ciudadanía en general, además de acoger distintos servicios y actividades. Con esta reapertura, el bar-comedor no solo continuará ofreciendo el servicio diario de comidas a las personas usuarias del centro de día, sino que ampliará su propuesta al conjunto de la población.

El establecimiento abrirá de lunes a domingo, de 09.00 a 20.30 horas, permaneciendo cerrado los martes por descanso semanal. Entre los servicios disponibles se incluyen: desayunos; menú del día; pintxos y bocadillos variados; meriendas y cenas los fines de semana (viernes y sábado), con reserva previa

La inauguración oficial tendrá lugar el próximo sábado 6 de septiembre a las 18.00 horas, ocasión en la que Aitor Imaz invita «a todos los legazpiarras a acercarse para conocer de primera mano la nueva propuesta gastronómica y compartir un momento de bienvenida».