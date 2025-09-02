Vuelven los presupuestos participativos El próximo lunes se abre el plazo de presentación de propuestas para decidir en qué invertir 600.000 euros de las finanzas municipales para ejecutar en 2026 y 2027

Las ediles Claudia Valdivieso y Anik Zubizarreta en la presentación junto a la técnica Onintza Andrés.

Marian González Lizarralde OÑATI. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17

Acercar a la población el debate y la toma de decisión sobre el gasto público, ese es en esencia el objetivo de los presupuesto participativos, política que el Ayuntamiento consolida en la tercera edición de 'Partaidetzazko aurrekontuak'.

Los y las oñatiarras tendrán de nuevo voz y voto en los presupuestos municipales. Las ediles Anik Zubizarreta y Claudia Valdivieso, y la técnica de participación Onintza Andrés, presentaron ayer la campaña 2025 que permitirá a la ciudadanía decidir en qué invertir 600.000 euros de las finanzas públicas para ejecutar diferentes proyectos durante los dos próximos años (2026-2027).

Presupuestos participativos

¿Qué son? Un proceso de participación ciudadana para debatir y decidir en qué invertir 600 000 euros del presupuesto municipal. Las propuestas se se ejecutarán a lo largo de 2026 y 2027.

Condiciones Que sean de competencia municipal. Que se puedan ejecutar en dos años y no ocasionen gastos estructurales significativos. Que sean de interés general y de utilidad pública. Que superen la viabilidad técnica y jurídica. Que conlleve un gasto máximo de 225.000 euros. Que no estén planificadas o en ejecución.

Canales de participación Online (vía formulario, a través de la web municipal) o buzones (depositando las papeletas en las urnas distribuidas por el municipio).

Fases del proceso

Proponer Del 8 al 28 de septiembre.

Priorizar Del 13 al 22 de octubre.

Valorar Del 27 de octubre al 30 de noviembre.

Votar y decidir Del 12 al 30 de enero.

«Es una forma de fomentar la participación ciudadana al posibilitar una influencia directa en el presupuesto municipal» explicó Zubizarreta, destacando «la buena acogida que tiene la iniciativa, así como un incremento de 100.000 euros en la partida destinada a tal fin respecto a las ediciones de 2018 y 2022».

Vinculadas al ámbito cultural, urbanístico, deportivo, medioambiental, igualdad, la juventud...; cualquier persona podrá formular un amplio abanico de propuestas del 8 al 28 de septiembre a través de la web municipal (www.oñati.eus) o de forma presencial en las urnas que se van a colocar en el consistorio, kultur etxea, el polideportivo, el gazteleku, la sede de los servicios sociales. Eltzia y Pake Leku, entre otros espacios.

Cada oñatiarra podrá presentar cuantas propuestas considere oportunas, pero deberán cumplir una serie de requisitos: ser de competencia municipal; de interés general y de utilidad pública; o implicar un coste máximo de 225.000 euros. Tendrán además que superar la viabilidad técnica y jurídica, y poder materializarse en dos años sin ocasionar gastos estructurales significativos.

Canales de participación

Este proceso de presupuestos participativos establece también distintos canales de información y participación. Así, según han explicado los responsables municipales, la semana que viene se repartirá un tríptico en todos los domicilios y los días 12, 17 y 19 se instalarán mesas informativas en diversos puntos de la localidad para asesorar y resolver dudas en el periodo de recepción de las propuestas. También se ofrecerá información en la web del Ayuntamiento y se podrá solicitar cita previa para quien quiera recibir ayuda.

A esta primera fase, le seguirá una segunda que, del 13 al 22 de octubre, priorizará las propuestas presentadas en una serie de reuniones que se llevarán a cabo con la ciudadanía.

Del 27 de octubre al 30 de noviembre serán valoradas por los técnicos municipales, y las que pasen la criba se someterán a votación del 12 al 30 de enero,

Para hacer un seguimiento de todo el proceso se formará una comisión constituida por la mesa política, técnicos y asesores de la cooperativa Emun «que velará por la transparencia».