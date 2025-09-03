Una ventana abierta a las profundidades del mar

El Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia echa el ancla a partir de este jueves, y hasta el día 18, en Oñati. Cimasub ... transformará Kultur Etxea en un portal hacia los océanos del mundo con proyecciones de cortometrajes y documentales, una exposición fotográfica y actividades educativas para escolares que invitan a explorar los ecosistemas marinos y a reflexionar sobre la importancia de su conservación.

Una excelente oportunidad de conocer lo que sucede en el fondo del mar con sus luces y sus sombras. En el aspecto positivo, «buscamos que la gente se enamore de las maravillas que tenemos» señalan desde la organización. El negativo tiene que ver con «la torpeza humana, el maltrato a nuestros mares con la contaminación y el castigo a la biodiversidad».

Proyecciones Los días 4, 11 y 18 de septiembre, a las 19.00 horas en Kultur Etxea, con entrada gratuita. La primera sesión, se enfocará en la biodiversidad marina y las relaciones entre especies y su entorno. La segunda, tratará sobre la conservación y sostenibilidad, abordando temas como el cambio climático y la contaminación. Finalmente, la última destacará las historias humanas y culturales ligadas al mar.

Exposición fotográfica Desde el día 4 hasta el 18 de septiembre en Kultur Etxea, de 18.00 a 20.00 horas. Mostrará especies marinas únicas y paisajes subacuáticos que transportan a los rincones más sorprendentes de los océanos y reflexionan sobre la importancia de la conservación y promoción de la belleza submarina .

Txikiziklo Dirigido a escolares de 5º y 6º de primaria busca descubrirles la biodiversidad marina y la importancia de proteger los océanos para que protejan el planeta azul.

El ciclo internacional donostiarra inició su andadura en 1975, y se ha convertido en referente mundial, en una oportunidad única para poder disfrutar de los trabajos de los mejores profesionales de la imagen submarina, tanto en calidad y belleza, como en contenidos de sensibilización y educación ambiental.

La 48 edición ha recalado en 27 poblaciones diferentes y tras unos años de ausencia regresa a Oñati, donde a partir de este jueves celebrará su tercera edición.

La exposición fotográfica mostrará las 24 mejores instantáneas presentadas al concurso anual del festival y permitirá al espectador disfrutar de algunos de los paisajes marinos más espectaculares del mundo, desde coloridos arrecifes de coral hasta oscuras profundidades habitadas por criaturas misteriosas.

Entre los fotógrafos galardonados, destaca Joan García, cuya obra recibió la Barandilla de Oro y el premio PADI, y Mertxe Lobera, ganadora de la Barandilla de Plata. También se reconocen los trabajos de Rowan Dear, merecedor de la Barandilla de Bronce; Daniel Landa, el premio EITB a la mejor galería del Cantábrico; y de Diego Carral, premio IUCN por su compromiso ambiental.

Pero la muestra no solo incluye a los ganadores del certamen, también a artistas de renombre internacional como Gaetano Gargiulo, Jenny Stock y Massimo Giorgetta, entre otros.

Documentales y Txikiziklo

El ciclo de proyecciones gratuitas arrancará este jueves (19.00) con historias que abarcan desde la increíble conexión entre un hombre y los tiburones ('Shark Man - The Depths Within', de Peter Loeseke, filmado en la Polinesia Francesa); a la lucha por proteger especies en peligro y ecosistemas frágiles ('Kallaikoi - El mar de las meigas', de Jorge Martínez Vázquez, un trabajo sobre las aguas gallegas y el fenómeno del afloramiento de plancton en las rías).

Otra joya de la primera sesión es 'Metropolis - A Day in Reef City', de Luca Keller, que viaja por los arrecifes de Indonesia, Maldivas y Timor-Leste. También se proyectarán 'Nadar con Fantasmas', de Damián Ramos sobre la lucha por la conservación en Canarias.

La sesión de esta tarde la cerrará 'Urak Lawoi, Brothers of the Sea', de Telmo Iragorri y Manuel Coronado grabada en Tailandia, sobre la vida de los Urak Lawoi, un pueblo pesquero que ha construido su cultura en torno al mar.

Las citas con las profundidades submarinas en la gran pantalla continuarán los próximos 11 y 18 de septiembre, y esa última jornada se celebrará también el 'Txikiziklo Submarino', una propuesta educativa especialmente dirigida a escolares que incide en la importancia de la conservación marina para educar a la próxima generación de embajadores del planeta azul.