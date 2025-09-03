Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La exposición que hoy se inaugura en Kultur Etxea muestra las 24 mejores fotografías presentadas al concurso anual de festival internacional Cimasub. FOTOS JOAN GARCÍA Y MERTXE LLOBERA

Oñati

Una ventana abierta a las profundidades del mar

El festival de cine submarino Cimasub ofrecerá proyecciones, exposiciones y actividades para escolares

Marian González Lizarralde

Oñati

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:15

El Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia echa el ancla a partir de este jueves, y hasta el día 18, en Oñati. Cimasub ... transformará Kultur Etxea en un portal hacia los océanos del mundo con proyecciones de cortometrajes y documentales, una exposición fotográfica y actividades educativas para escolares que invitan a explorar los ecosistemas marinos y a reflexionar sobre la importancia de su conservación.

