El rap combativo de La Furia y el folkpop resiliente de los palestinos Sol Band calientan los Errosaixuak

OñatiEl rap combativo de La Furia y el folkpop resiliente de los palestinos Sol Band calientan los Errosaixuak
La ecléctica artista navarra Nerea Lorón actuará en Atzeko Kale y la banda gazatí en las txosnas
Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17
La rapera La Furia abre este viernes, a las 19.30 horas en Atzeko Kale, la programación musical de los Errosaixuak, calentando los motores ... de un trepidante y largo fin de semana.
Con un estilo único que fusiona rap feminista, electrónica y letras afiladas, la navarra Nerea Lorón, conocida artísticamente como La furia , es una de las voces más potentes de la escena musical de Euskal Herria y estatal. Una cantante que lleva la reivindicación feminista por bandera y en su más reciente álbum 'Ultra', aborda temas como la identidad, la diversidad de género y la crítica a la industria musical.
Especial será también, sin duda, el concierto que el grupo de música gazatí Sol Band ofrecerá en las txosnas, porque aunque sus sonidos transmiten alegría y energía, será difícil olvidar lo que están viviendo en su país natal.
Huyeron de Gaza
El conjunto, fusión de folk palestino y pop contemporáneo, se vio sorprendido por la ofensiva israelí mientras preparaba su nuevo disco en Gaza, viviendo en primera persona las masacres y el genocidio. Tras conseguir salir de la franja , se propusieron compartir un mensaje de resiliencia y ser la voz de la población palestina a través de su música. Lamentablemente, ya en Catar, recibieron la trágica noticia del asesinato de su director artístico, en un bombardeo.
Pese a ello siguieron adelante y se han erigido como un vibrante símbolo de esperanza y creatividad fusionando folk palestino y pop contemporáneo.
Sol band se formó en 2012 y destaca por la combinación de herramientas tradicionales y modernas y la fusión de diversos géneros. así como por la alegría y energía que transmiten. Ha participado en 30 episodios para la televisión palestina con remakes de canciones tradicionales y folclóricas propias, y actuado en muchos festivales, conciertos y eventos culturales diferentes. Este viernes recalan en Oñati como un símbolo de resiliencia musical en tiempos difíciles.
