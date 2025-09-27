El preferente de fútbol del Aloña quiere sumarse a la fiesta venciendo al Eibartarrak

M. G. OÑATI. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Antes de que la bajada del txantxiku y los tambores dan el pistoletazo final a los sanmigeles, el preferente de fútbol del Aloña tratará también de vestir de fiesta Azkoagain con una victoria. A partir de las 16.30 horas los de Unai Garai recibirán al Eibartarrak con un objetivo claro: sumar los tres puntos.

Será el debut liguero en casa en su retorno a la Preferente tras el descenso de División Regional de honor materializado la pasada campaña, y la plantilla y la directiva rojilla esperan contar con el apoyo de la afición y anticiparse a la fiesta ganando la contienda. El despegue liguero en Zarautz dejó buenas vibraciones y el objetivo es seguir en esa línea y estrenar el casillero de victorias en casa. En frente tendrán a un Eibartarrak que no empezó el campeonato con buen pie y tratará de quitarse ese mal sabor de boca.