Pañuelitos-babero para 90 'txantxikis'

La tradición 'Atsolorra' cita a la nueva generación de 'txantxikis' y sus familias al Ayuntamiento.

Marian González Lizarralde Oñati Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:00 | Actualizado 20:09h.

El nacimiento de una nueva criatura es sinónimo de alegría en cualquier municipio. Si al propio hecho se le suma el deseo de recuperar antiguas tradiciones, nos encontramos ante la celebración del 'Atsolorra', el rito vasco del nacimiento, que se ha consolidado en la programación pre-fiestas.

Los y las bebés nacidas desde las pasadas fiestas serán recibidos el sábado a las 11.00 horas en el salón de plenos, e investidos con el ya popular pañuelito-babero, símbolo de bienvenida a la comunidad y el compromiso de ésta en su educación y crecimiento.

Antaño, cuando una mujer estaba a punto de dar a luz el resto de mujeres de la vecindad acudían a atenderla hasta su recuperación. Cuidaban tanto de la madre como al bebé en un ritual al que se denominó 'Atsolorra', palabra en euskera compuesta por 'atso' (mujer anciana, mujer mayor) y 'lorra' o 'lorpean' (que significa arrear o acarrear).

La cita estará ambientada por Musika Eskola y no faltará la foto de familia de los 'quintos y quintas' más jóvenes de Oñati

Por tanto, para la comunidad su significado era el esfuerzo que realizaban las mujeres con la madre y el recién nacido afrontando y llevando sus vidas hacia delante. La tradición también llevaba otro significado, que era el reconocimiento social de la madre y del recién nacido, su protección y cuidado.

El Ayuntamiento ha enviado 90 cartas informando de la ceremonia a las familias de los niños y niñas nacidas de septiembre a diciembre de 2024, y los que han llegado al mundo este año. En la misiva también recomiendan que los «txantxikis» vayan al acto acompañados como máximo de dos personas.

La celebración será amenizada por José de Azpiazu Musika Eskola y tras los discursos y la imposición de los pañuelitos no faltará la tradicional foto de familia de los «quintos y quintas» más jóvenes de Oñati.

Concentración de comparsas

Y para redondear la matinal, Kanpantxo Kultura Elkartea, celebrará otra cita que también se ha consolidado con notable éxito en la programación prefiestas: el día de las comparsas de gigantes y cabezudos.

Invitados de Villabona y Tafalla acompañarán a las comparsas oñatiarras (la del Ayuntamiento, la txiki, la de Atzeko Kale y el gigante Sebastián) en un tour que arrancará a las 11.30 horas en Kanpantxo y ofrecerá alardes junto a la antigua universidad Sancti Spiritus, en Etxaluze ( delante de la casa Agerrena) y en Foruen Enparantza. Estos colosos de las fiestas estarán acompañados en sus giros y danzas por Arrasateko dultzaina joleak.